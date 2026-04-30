جحيم شمال إسرائيل .. إصابة 12 جنديا في جيش الاحتلال بضربة واحدة من حزب الله
خطة النهوض بالقطاع 2 تريليون جنيه.. كامل الوزير يكشف أرقاما مهمة عن تطوير النقل في مصر
إيطاليا تطالب إسرائيل بالإفراج عن مواطنيها المحتجزين ضمن أسطول المساعدات المتجه إلى غزة
محامي أسرة ضياء العوضي يعلن عن استخراج جثمان الطبيب الراحل وإعادة تشريحه
السيسي يفتتح مستشفى بولاق الدكرور العام بالجيزة وطوخ المركزي بالقليوبية
الحسم يقترب .. البنتاجون يعرض على ترامب الخيارات العسكرية ضد إيران
فيديو كونفرانس | الرئيس يفتتح عددا من المشروعات في احتفالية عيد العمال
نزل 30 جنيهًا في أول التعاملات المسائية .. موقف الذهب بالصاغة اليوم
مرافعة النيابة العامة في قضية احتكار سوق الدواجن .. فيديو
الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن مصنع المصرية للسكة الحديد
تكليفات حاسمة من الرئيس السيسي للحكومة لدعم عمال مصر وتعزيز الحماية الاجتماعية
سباق نوبل للسلام 2026 .. هل يتفوق ترامب على 200 مرشح للجائزة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الحسم يقترب .. البنتاجون يعرض على ترامب الخيارات العسكرية ضد إيران

ناصر السيد

من المتوقع أن يستمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، إلى عرضٍ مُحدّث للخيارات العسكرية المتاحة لإيران من مسؤولين في البنتاجون، وذلك في إطار ضغوطه على طهران للموافقة على اتفاق، وفقًا لمصدر مُطّلع.

ويُطلع ترامب بانتظام على الخطط العسكرية، ولم تظهر أي مؤشرات تُذكر على تراجع تردده السابق في استئناف حملة القصف الأمريكية.

ومع ذلك، يُعدّ هذا الإحاطة مؤشرًا على أن ترامب يُبقي خياراته مفتوحة في ظلّ بطء المفاوضات لإنهاء الحرب، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

ومن المتوقع أن تضمّ الإحاطة، التي نشرتها أكسيوس لأول مرة، الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، والجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إلى جانب مسؤولين عسكريين كبار آخرين.

وتهدف استراتيجية ترامب الحالية إلى إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر الاقتصادي بإيران، على أمل أن تستجيب لمطالبه بكبح برنامجها النووي.

أفادت مصادر مطلعة على المحادثات بأن ترامب أبلغ كبار مستشاريه في الأيام الأخيرة برغبته في استمرار الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وأن فريقه بدأ بوضع الأسس اللازمة لتمديد الحصار، بما في ذلك إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول.

وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين يوم الأربعاء، رداً على سؤال حول مدة استمرار الحصار: "الحصار عبقري. الآن، عليهم أن يستسلموا، هذا كل ما عليهم فعله. فقط قولوا: 'لقد استسلمنا'".

وفي حين يواصل البنتاغون استعداداته تحسباً لقرار الرئيس استئناف حملة القصف، أشار ترامب منذ فترة طويلة داخلياً إلى أنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين وتجنب المزيد من الهجمات العسكرية، وفقاً للمصادر المطلعة.

وقف إطلاق النار الحالي مفتوح المدة، وقد صرح ترامب بأنه لا يشعر بضغط الوقت للتوصل إلى اتفاق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

الدواجن

تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. جهازك بينها ؟

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

المجني عليها

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

طرح شقق سكنية

خطوة جديدة لدعم محدودي الدخل.. تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

وحدات سكنية

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

مرتبات

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

ترشيحاتنا

كيفية أداء العمرة للنساء والرجال

كيفية أداء العمرة للنساء والرجال .. أسهل طريقة بخطوات واضحة ومُيسرة

التوبة

ماذا يفعل الظالم إذا أراد التوبة؟ مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء يجيب

امتحانات النقل الثانوي

القائم بعمل وكيل الأزهر يتفقد امتحانات النقل بأسوان .. صور

بالصور

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية
الطعمية
الطعمية

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

السرطان
السرطان
السرطان

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد