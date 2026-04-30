نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية يلتقي الرئيس البوروندي

استقبل السيد إيفاريست ندايشيمى، رئيس جمهورية بوروندي والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، السفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي للشئون الأفريقية، حيث تم استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

أكد الجانبان على عمق الروابط التي تجمع مصر وبوروندي، وأهمية دفع التعاون المشترك في مختلف المجالات، لاسيما في مجالات التجارة والاستثمار، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم جهود التنمية في البلدين بالإضافة إلى المشاركة البوروندية في قمة منتصف العام للاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر بمدينة العلمين، وكذلك قمة رواد الأعمال، وحفل افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور الدولية للمنظمة الفرانكوفونية.

في ذات السياق، اتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بما يسهم في ترسيخ دعائم السلم والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.