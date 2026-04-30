وزيرا خارجية البحرين و الأردن يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الخميس ،مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ،العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وما تشهده من تقدمٍ ونماءٍ في مختلف المجالات، وسبل تعزيز وتنمية أوجه التعاون والتنسيق الثنائي، بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين.

و استعرض الجانبان خلال اتصال هاتفي اليوم ، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية ،تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة، وتداعيات إغلاق إيران لمضيق هرمز على الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وتبادل وجهات النظر حيال النزاعات الإقليمية، ومواصلة التعاون والتشاور في المحافل الدولية، وخاصة في مجلس الأمن، إلى جانب عدد من القضايا موضع الاهتمام المشترك.