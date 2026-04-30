وزير خارجية الدنمارك السابق: حرب إيران وأمريكا تشكل خطرا كبيرا على العالم

قال موجنس لوكيتوفت، وزير خارجية الدنمارك السابق، إن التحركات الأمريكية تجاه إيران تثير قلقًا كبيرًا على المستوى الدولي، محذرًا من تداعيات أي تصعيد عسكري محتمل.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية آية راضي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن اندلاع «الحرب العدائية» من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران يشكل خطرًا على العالم بأسره، معتبرًا أنه لم يكن هناك تهديد مباشر يستدعي هذا التصعيد.

وأضاف لوكيتوفت أن هذا النهج لا يمثل وسيلة فعالة لحل الأزمة النووية الإيرانية أو لإحداث تغيير في النظام داخل إيران، بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

وأشار إلى أن تداعيات هذا التصعيد لن تقتصر على إيران وحدها، بل ستمتد لتشمل منطقة الخليج والدول العربية، فضلًا عن تأثيراته السلبية على العديد من الدول في آسيا وأفريقيا، خاصة في ظل الارتفاع المتوقع في أسعار النفط والغاز.

