باكستان تفتح ممرات برية إلى إيران وسط أزمة مضيق هرمز

فتحت باكستان ستة طرق عبور برية للبضائع المتجهة إلى إيران، في الوقت الذي انصبّ اهتمام العالم على مضيق هرمز الحيوي.

أصدرت وزارة التجارة الباكستانية في 25 أبريل أمر عبور البضائع عبر أراضي باكستان لعام 2026، ودخل حيز التنفيذ فورًا، مُرسّخةً بذلك ممرًا بريًا عبر أراضيها لتخفيف الازدحام في الشحنات.

يسمح الأمر بنقل البضائع القادمة من دول ثالثة عبر باكستان وتوصيلها إلى إيران برًا.

يُذكر أن نحو 3000 حاوية شحن إيرانية راسية في ميناءي كراتشي وجوادر منذ بدء النزاع قبل شهرين.

تربط الطرق الستة المحددة الموانئ الباكستانية الرئيسية - كراتشي، وميناء قاسم، وجوادر - بمعبرين حدوديين إيرانيين - غابد وتافتان - مرورًا بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، المتاخم لإيران.

استند إخطار وزارة التجارة إلى اتفاقية أبرمت عام 2008 بين إسلام آباد وطهران، تسمح بنقل البضائع والركاب براً.

ولم تستخدم إيران هذه الطرق حتى الآن، إذ كانت تعتمد على موانئها الخاصة في تجارتها.