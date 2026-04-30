تونس .. تدهور الحالة الصحية لـ راشد الغنوشي ونقله إلى المستشفيات

تعرض رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي لوعكة صحية مفاجئة داخل السجن، ما دفع السلطات في البلاد لنقله على وجه السرعة إلى المستشفى لمتابعة وضعه الصحي وإخضاعه لفحوصات طبية مستمرة.

ووفق البيان الصادر عن حركة النهضة التونسية ، فقد شهد الوضع الصحي للغنوشي تدهوراً وُصف بالحاد ، مشيرة إلى أن الغنوشي يحتاج إلى رعاية صحية خاصة، نظراً لتقدمه في السن ومعاناته من أمراض مزمنة تستدعي متابعة طبية دائمة وإحاطة عائلية

كما جدّدت حركة النهضة مطالبتها بإطلاق سراح رئيسها راشد الغنوشي، معتبرة أنه محتجز بشكل غير قانوني، وأشارت إلى ما وصفته بقرار صادر عن لجنة خبراء أممية حمل الرقم 63/2025، اعتبرت فيه أن قضيته مرتبطة بحرية الرأي والتعبير.