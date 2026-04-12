الصندوق العربي يختتم برنامج تدريبي لصالح مهندسي الري الأفارقة في تونس

اختتم الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في مجال الري، استضافته مدينة مدنين بالجمهورية التونسية، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي والوكالة التونسية للتعاون الفني، وذلك لصالح 20 مهندسًا من الدول الإفريقية الفرنكوفونية.

ونُفذ البرنامج، الذي امتد خلال الفترة من 29 مارس إلى 10 أبريل 2026، بمقر معهد المناطق القاحلة بمدنين، وركز على تطوير مهارات المشاركين في إدارة المياه الزراعية وتعزيز كفاءتهم في مواجهة تحديات الموارد المائية في البيئات القاحلة.

وشهد حفل الختام حضور الوزير المفوض شيرين عادل إمام، مدير إدارة العمليات بالصندوق، ممثلةً عن الأمين العام المساعد مدير عام الصندوق، إلى جانب عدد من المسؤولين، من بينهم ممثل الاتحاد الإفريقي، ومدير عام الوكالة التونسية للتعاون الفني، ومدير عام معهد المناطق القاحلة.

وفي كلمتها، نقلت ممثلة الصندوق تحيات أحمد أبو الغيط، الأمين العام لـجامعة الدول العربية، مؤكدةً حرصه على دعم الكوادر الإفريقية وتعزيز التعاون العربي الإفريقي في مختلف المجالات، لا سيما في قطاع إدارة الموارد المائية.

من جانبهم، أشاد المشاركون والمسؤولون بالتعاون المستمر مع الصندوق، مؤكدين أهمية البرامج التدريبية في دعم قدرات مهندسي الري الأفارقة، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات العربية والإفريقية.

واختُتمت الفعالية بتوزيع الشهادات على المشاركين، وتقديم درع تذكارية من الصندوق لمدير عام المعهد، تقديرًا لجهوده، خاصةً مع احتفال المعهد بمرور 50 عامًا على تأسيسه.