إلهام أبو الفتح
أخبار العالم

سباق نوبل للسلام 2026 .. هل يتفوق ترامب على 200 مرشح للجائزة؟

ناصر السيد

أعلن سكرتير لجنة نوبل النرويجية، كريستيان بيرج هاربفيكن، يوم الخميس، أنه سيتم النظر في ترشيح 287 شخصًا لجائزة نوبل للسلام لعام 2026، ومن المرجح أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بين المرشحين.

وأوضح هاربفيكن أن 208 من المرشحين هذا العام هم أفراد، و79 منظمة، مضيفًا أن هناك عددًا كبيرًا من المرشحين الجدد مقارنة بالعام الماضي، بحسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء.

وقال هاربفيكن في مقابلة صحفية: "بما أنني جديد في هذا المنصب، فإن أحد الأمور التي فاجأتني إلى حد ما هو حجم التجديد في قائمة المرشحين من عام لآخر". 

وأضاف أنه على الرغم من تزايد عدد النزاعات في جميع أنحاء العالم وتراجع التعاون الدولي، إلا أن الجائزة لا تزال ذات أهمية، مضيفا : "تكتسب جائزة السلام أهمية أكبر في فترة كهذه التي نعيشها، هناك الكثير من العمل الجيد، إن لم يكن أكثر، من أي وقت مضى.

أعلن قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان ترشيحهم لترامب لجائزة هذا العام. لو تم تقديم ترشيحاتهم، لكانت قد تمت في ربيع وصيف عام ٢٠٢٥، وامتنع هاربفيكن يوم الخميس عن التعليق على ما إذا كان ترامب قد رُشّح.

الترشيح لا يُعدّ تأييدًا من الجهة المانحة للجائزة.

بالإضافة إلى أعضاء اللجنة، يُمكن لآلاف الأشخاص حول العالم اقتراح أسماء: أعضاء الحكومات والبرلمانات؛ رؤساء الدول الحاليون؛ أساتذة الجامعات في التاريخ والعلوم الاجتماعية والقانون والفلسفة؛ وحائزون سابقون على جائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

تظهر أسماء عديدة على مواقع المراهنات التي تُقدّم احتمالات فوز مرشحي جائزة السلام لهذا العام، من بينها الروسية يوليا نافالنايا، زوجة زعيم المعارضة الروسية الراحل أليكسي نافالني، والبابا ليو، ومنظمة غرف الاستجابة الطارئة السودانية، وهي منظمة إغاثة تطوعية، وغيرهم.

من بين المرشحين المحتملين لجائزة هذا العام، ليزا موركوفسكي، عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ألاسكا، وآجا كيمنتس، عضوة البرلمان الدنماركي المنتخبة عن جرينلاند، وفقًا لما ذكره النائب النرويجي الذي رشحهما.

وقال النائب لارس هالتبريكن: "لقد عملتا معًا بلا كلل على بناء الثقة وضمان التنمية السلمية لمنطقة القطب الشمالي على مدى سنوات عديدة".

وقد حظيت جرينلاند باهتمام خاص هذا العام نظرًا لجهود ترامب الحثيثة لضم الجزيرة من الدنمارك، حليفتها في حلف الناتو.

سيُعلن عن الفائز بجائزة نوبل للسلام لهذا العام في التاسع من أكتوبر، بينما سيُقام حفل توزيع الجوائز في العاشر من ديسمبر.

وكانت الفائزة بالجائزة العام الماضي من فنزويلا، ماريا كورينا ماتشادو.

