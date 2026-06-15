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إخلاء سبيل سيدة سورية ونجليها في واقعة التعدي على جيرانهم بقليوب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إخلاء سبيل سيدة سورية ونجليها في واقعة التعدي على جيرانهم بقليوب

متهمة
متهمة
إبراهيم الهواري

قررت جهات التحقيق بدائرة قسم شرطة قليوب إخلاء سبيل سيدة سورية تُدعى إيفا.ن.ا ونجليها غدير.ض.ش وأمير.ض.ش على ذمة التحقيقات.



وجاء قرار النيابة بعد توجيه عدة اتهامات للمتهمين، من بينها البلطجة، وإحداث إصابات، وحيازة سلاح أبيض، إلى جانب إلقاء مخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، وقررت النيابة إخلاء سبيل السيدة بكفالة مالية قدرها ألف جنيه، فيما أُخلي سبيل نجليها بضمان محل الإقامة.
وتواصل جهات التحقيق استكمال إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة كافة، والاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.


وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن مشادة كلامية بين إحدى السيدات وجيرانها وتعديها عليهم بالسب وإلقاء القمامة نحوهم بالقليوبية.


وردت معلومات إلى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية ورئيس مباحث القليوبية من رئيس مباحث قسم شرطة قليوب برصد مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن مشادة كلامية بين إحدى السيدات وجيرانها وتعديها عليهم بالسب وإلقاء القمامة نحوهم.


وبالفحص بقيادة رئيس مباحث قسم شرطة قليوب تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تبلغ للقسم من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بتضرره من جيرانه بالشقة المقابلة (سيدة "الظاهرة بالمقطع"، ونجليها "يحملون جنسية إحدى الدول") لقيامهم بالتعدى عليه بالسب والضرب بـ"شفرة موس" كان بحوزة السيدة، وإحداث إصابته بجرح قطعى بالوجه لخلافات الجيرة.


وعقب تقنين الإجراءات بقيادة معاونى رئيس مباحث قسم شرطة قليوب أمكن ضبط المشكو فى حقهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات الخلاف.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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