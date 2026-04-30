أحمد رمزي : فخر الدلتا حصاد 10 سنوات من العمل المسرحي .. والاجتهاد بلا واسطة

كشف الفنان الشاب أحمد رمزي عن كواليس رحلته الفنية التي امتدت لسنوات قبل أن يحقق أول بطولة درامية له من خلال مسلسل "فخر الدلتا"، مؤكدًا أن وصوله لهذه المرحلة جاء نتيجة اجتهاد مستمر وتدرّج طويل في عالم التمثيل.

وأوضح رمزي، خلال استضافته في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، أنه بدأ مشواره الفني عام 2015 من خلال المسرح، حيث شارك في أكثر من 27 عرضًا مسرحيًا أثناء دراسته بالمعهد العالي للفنون المسرحية، سعيًا لصقل موهبته واكتساب خبرة عملية.

وأضاف أنه لم يعتمد على الصدفة أو الحظ، بل واظب لسنوات على حضور اختبارات الأداء وورش التمثيل ومكاتب الكاستينج، رغم ما واجهه من صعوبات وتأخر في الحصول على فرص حقيقية.

وأشار بطل "فخر الدلتا" إلى أن شخصية "فخر" التي يقدمها في العمل تشبهه إلى حد كبير، خاصة في فكرة الإصرار على النجاح والسعي لتحسين حياته وحياة أسرته، مؤكدًا أنه كان ينتظر هذه الفرصة منذ أكثر من عامين ونصف.

وشدد رمزي على أن اختياره للدور جاء نتيجة موهبته واجتهاده، معتبرًا أن تجربته رسالة للشباب بأن الاستمرارية والعمل الجاد يمكن أن يصنعا النجاح دون الاعتماد على الوساطة.