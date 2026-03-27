أحمد رمزى يحتفل بزفاف شقيقه الأكبر | شاهد

احتفل الفنان الشاب أحمد رمزى، بطل مسلسل «فخر الدلتا» الذى عُرض فى موسم رمضان الماضى، بزفاف شقيقه الأكبر عاطف، فى حفل عائلى جمع الأهل والأصدقاء المقربين.

ونشر رمزى عبر حسابه الرسمى بموقع الصور والفيديو « إنستجرام» صورًا له برفقة عائلته وشقيقه من الحفل، معلقًا عليها: «أخويا اتجوز».



ويُعد مسلسل “فخر الدلتا” عملًا اجتماعيًا كوميديًا، يشارك في بطولته كل من أحمد رمزي وتارا عبود وحنان سليمان وكمال أبو ريّة وعلي السبع وأحمد عصام السيد، وتدور أحداثه حول شاب من الدلتا ينتقل إلى القاهرة بحثًا عن تحقيق ذاته وفرصته الحقيقية في الحياة.



وتدور أحداث مسلسل فخر الدلتا فى إطار اجتماعى لايت حول شاب يعيش مع والدته وأخواته البنات فى إحدى قرى الدلتا، ويحلم بالعمل فى مجال الإعلانات، لينتقل إلى القاهرة ويجد فرصة عمره للعمل فى وظيفة إبداعية يحقق بها حلمه منذ الصغر.