قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القمة 132 بقيادة ألمانية.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1-5-2026 والقنوات الناقلة
أذكار الصباح.. رددها الآن تكن في معية الله حتى تمسي
بدء صرف معاشات مايو لـ 11.5 مليون مستحق.. اليوم
تقارير: ترامب يتجه لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن إيران
اتهامات لزيلينسكي وزوجته في قضايا فساد وتمويل الحرب
إدارة ترامب تعلن انتهاء حرب إيران وسط جدل قانوني مع الكونجرس
بعد الاستيلاء على أموال المواطنين.. كيف أسقطت الداخلية عصابة الطرود الوهمية؟
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة.. والحرارة تصل لـ 36 درجة
شيرين عبد الوهاب تتقاضى 35 مليون جنيه لاحياء حفل في العلمين
يتمتع بحالة جيدة.. إيران تنفي شائعات حول صحة المرشد الأعلى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

القمة 132 بقيادة ألمانية.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
خالد يوسف

ساعات قليلة تفصل الجماهير المصرية عن متابعة مباراة القمة 132 التي تجمع فريقى الزمالك والأهلى ببطولة الدورى المصرى بالجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري الممتاز، حيث تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة، نحو ستاد القاهرة الدولي، حيث يستضيف قمة الدوري المصري بين الفريقين.

قمة نارية بين قطبي الكرة المصرية

يُعول أبناء القلعة الحمراء في مباراة الزمالك القادمة على كتيبتهم المدججة بالنجوم الفذة، حيث يطمح الشياطين الحُمر في مصالحة جماهيرهم عقب الخسارة القاسية أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة بالجولة الماضية.

بينما على الجانب الثاني، يعتمد نادي الزمالك بقيادة المدير الفني معتمد جمال، في مباراة الأهلي القادمة على سرعات لاعبيه في حسم الهجمات المرتدة السريعة، حيث يأمل نادي الزمالك أيضًا في مواصله تصدره جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وتوسيع الفارق مع الأهلي لـ 9 نقاط، وبالأخص عقب التعادل الأخير أمام إنبي بنتيجة 1-1.

توروب يحدد موقف زيزو من لقاء القمة أمام الزمالك

خضع أحمد مصطفي زيزو لاعب وسط فريق الكرة بالأهلي، لاختبار طبي في مران الفريق أمس الخميس، لتحديد موقفه من لقاء القمة أمام الزمالك.

وشارك زيزو في جزء من مران الفريق أمس الأول الأربعاء، بعد غيابه عن مران الثلاثاء بسبب الإصابة في العضلة الخلفية التي تعرض لها خلال مشاركته في لقاء بيراميدز الذي أقيم الاثنين الماضي، وانتهي بخسارة كبيرة للأهلي بثلاثية نظيفة.

الجهاز الفني يفكر في إمكانية الدفع بـ زيزو في أحد شوطي اللقاء وفقا لمجريات اللعب، وحدد طبيب الفريق موقف زيزو عقب مشاركته في المران كاملا.

أبرز غيابات الأهلى في المباراة 

يغيب محمد هاني بسبب الإيقاف لحصوله على الانذار الثالث في مباراة بيراميدز الماضية، على أن يعود في مباراة إنبي بالدوري، فيما لم يتحدد موقف ياسر إبراهيم النهائي.

كما يستمر أيضا غياب يوسف بلعمري بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الضامة ولم يحسم حتى الآن موقف كريم فؤاد من التواجد في قائمة مباراة القمة أو استبعاده من تلك المواجهة الصعبة، بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة، ولكن الأقرب هو استمرار غيابه.

ويعود الثنائي محمد الشناوي وحسين الشحات بعد انتهاء عقوبة الإيقاف الموقعة عليهما من رابطة الأندية.

معتمد جمال يحدد بدائل الغيابات

استقر معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، بشكل كبير على الغيابات في صفوف الأبيض، الذى يعانى من غياب أكثر من 12 لاعب، أمام الفريق الأحمر، حيث استقر على بديل عمر جابر المصاب بالعضلة الضامة، على أن يتم المفاضلة بين محمد إبراهيم ، أو محمد إسماعيل، وفيما يخص باقى الغيابات فجاءت لأسباب فنية.

يغيب عن الزمالك 12 لاعبا وهم كل من عمر جابر، عمرو ناصر، أحمد حمدى، بارون أوشينج، سيف جعفر، محمد صبحى، محمود الشناوى، أحمد الخضرى، أنس وائل، السيد أسامة، محمود جهاد، أحمد حسام.

ويعود في المباراة محمد إسماعيل، الذى تغيب للإيقاف لتراكم البطاقات، كما يعود الثنائى أحمد فتوح، وناصر منسى أساسيان، بعد أن ظهرا في المباراة الماضية على مقاعد البدلاء.

ويعقد المدير الفني، جلسات متواصلة مع اللاعبين لمعالجة الاخطاء التى تم الوقوع فيها بالمباراة الماضية أمام إنبى، وحثهم على الالتزام بالهدوء والتركيز وعدم التفريط فى اللقب.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الكرة بالأهلي مع نظيره الزمالك في الثامنة من مساء اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من فعاليات مجموعة التتويج باستاد القاهرة الدولى.

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والأهلى بالدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يجمع كوكبة من نجوم الكرة المصرية، ويعلق عليها أيمن الكاشف، قناة صوتية أولى، ومؤمن حسن قناة صوتية ثانية.

وعبر قناة «أون سبورت ماكس»، ويعلق عليها بلال علام، قناة صوتية أولى، ومحمد الكواليني قناة صوتية ثانية.

طاقم تحكيم مباراة القمة

أعلنت لجنة الحكام عن اختيار طاقم تحكيم ألماني بقيادة ماتياس يولنبيك لإدارة مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري.

يضم الطاقم المعاون كلاً من كريستيان جيتلمان كمساعد أول، وجوناس فيكينماير كمساعد ثان، وتوبياس ريخيل حكماً رابعاً، بينما يتولى روبرت شرودر مسؤولية حكم الفيديو المساعد "VAR" ويعاونه هنريك برامليج.

تشكيل الأهلي والزمالك لمباراة القمة

تشكيل الأهلي المتوقع

ـ حراسة المرمى.. مصطفى شوبير

ـ خط الدفاع.. أحمد عيد، ياسين مرعي، هادي رياض، أحمد نبيل كوكا.

ـ خط الوسط.. مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.

ـ خط الهجوم .. تريزيجيه، طاهر محمد طاهر، أحمد سيد زيزو.

تشكيل الزمالك المتوقع

ـ حراسة المرمى.. المهدي سليمان

ـ خط الدفاع.. محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، محمود حمدي الونش، محمد إبراهيم.

ـ خط الوسط.. أحمد فتوح، محمد شحاتة، عبدالله السعيد.

ـ خط الهجوم.. شيكو بانزا، ناصر منسي، خوان بيزيرا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال ساعات.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال ساعات.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

