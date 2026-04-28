فتح باب الحجز لتذاكر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لحضور مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري وأبرز مبارياتها القمة بين الأهلي والزمالك

وجاءت أسعار تذاكر مباراة القمة 75 جنيه للدرجة الثالثة و100 للدرجة الثانية و200 للدرجة الأولى و300 للدرجة العليا

يستعد الجمهور المصري لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة

ويواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، في تمام الثامنة مساء.

ويدخل النادي الأهلي المباراة بعد خسارة تاريخيه وكارثية أمام بيراميدز بنتيجة 3-0 لتتراجع حظوظه في المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري.

ويدخل الأهلي اللقاء محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 50 نقطة، وجاء بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات “أون سبورت” بشكل حصري.