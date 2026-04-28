الأهلي بين فاتورة الإقالة ورهان القمة.. كيف تُدار أزمة الثلاثية قبل صدام نادي الزمالك؟

جاءت خسارة النادي الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة لتضع الفريق الأحمر في واحدة من أصعب لحظاته هذا الموسم ليس فقط بسبب تأثيرها المباشر على جدول الترتيب ولكن لما كشفته من أزمات فنية وإدارية تفرض نفسها بقوة قبل أيام قليلة من مواجهة القمة المرتقبة أمام نادي الزمالك.

ولم تكن الهزيمة مجرد تعثر في سباق الدوري بل عكست حالة من الارتباك الواضح داخل الفريق سواء على مستوى التنظيم الدفاعي أو الفاعلية الهجومية. 

وظهر الأهلي بعيدًا عن شخصيته المعتادة في المواجهات الكبرى وهو ما أثار تساؤلات داخل أروقة النادي حول قدرة الجهاز الفني الحالي على إعادة تصحيح المسار في توقيت ضيق.

وتسببت النتيجة في تضاؤل فرص الفريق في الحفاظ على لقب الدوري مع تصاعد المخاوف من فقدان مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أفريقيا وهو السيناريو الذي يمثل ضربة قوية لطموحات النادي القارية.

تحركات مكثفة داخل الإدارة

في المقابل تسارعت وتيرة التحركات داخل الإدارة حيث يقود ياسين منصور بالتنسيق مع سيد عبد الحفيظ وتحت إشراف محمود الخطيب سلسلة من المشاورات المكثفة لاحتواء الموقف.

وتتمحور هذه التحركات حول كيفية التعامل مع المرحلة الحالية بأقل قدر من الخسائر في ظل تعقيدات ترتبط بملف المدير الفني ييس توروب الذي يتمسك بالاستمرار في منصبه مقابل قناعة داخلية متزايدة بصعوبة قدرته على معالجة الأخطاء المتكررة.

حسابات فنية واقتصادية

تواجه الإدارة معضلة حقيقية في اتخاذ قرار بشأن الجهاز الفني إذ لا يقتصر الأمر على التقييم الفني فقط بل يمتد إلى أبعاد مالية معقدة. فإقالة المدرب في الوقت الراهن قد تكلف النادي ما يزيد على 4 ملايين يورو حال عدم التوصل إلى اتفاق ودي وهو ما يدفع الإدارة إلى التريث قبل حسم موقفها النهائي.

هذا التداخل بين الجانبين الفني والاقتصادي يجعل القرار أكثر حساسية خاصة في ظل ضيق الوقت قبل مواجهة القمة التي قد تحدد بشكل كبير ملامح المرحلة المقبلة.

القمة.. اختبار مصيري

تكتسب مباراة الزمالك أهمية مضاعفة إذ تمثل فرصة لإعادة التوازن واستعادة الثقة أو تعميق الأزمة حال استمرار النتائج السلبية.

ويدرك الجهاز الفني أن الوقت لا يسمح بإجراء تغييرات جذرية ما يفرض التركيز على حلول سريعة أبرزها معالجة الأخطاء الدفاعية ورفع الحالة المعنوية للاعبين.

في المقابل تدرس الإدارة سيناريوهين رئيسيين وهما الإبقاء على الجهاز الفني حتى ما بعد القمة أو اتخاذ قرار عاجل بإجراء تغيير مؤقت يمنح الفريق دفعة معنوية قبل اللقاء المرتقب.

مراجعة شاملة في الأفق

بعيدًا عن نتيجة القمة تشير المعطيات إلى وجود اتجاه داخل النادي نحو مراجعة شاملة لعدد من الملفات على رأسها التعاقدات الأخيرة ومدى توافقها مع احتياجات الفريق إضافة إلى تقييم شامل لأداء الجهاز الفني خلال الفترة الماضية.

وتؤكد هذه المؤشرات أن الأزمة الحالية لا ترتبط بمباراة واحدة بل هي نتاج تراكمات تحتاج إلى معالجة دقيقة تضمن استعادة الاستقرار الفني والإداري.

