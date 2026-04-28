مستسلمين.. نجم الأهلي السابق يوجه انتقادات حادة للاعبين بعد الثلاثية

امام عاشور
امام عاشور
يارا أمين

شهدت خسارة النادي الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة موجة واسعة من الانتقادات، خاصة من نجوم التحليل الرياضي، الذين طرحوا تساؤلات قوية حول مستوى اللاعبين خلال الفترة الأخيرة.

وتساءل الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عن تراجع مستوى إمام عاشور، خلال ظهوره على قناة On Sport، قائلًا: “إيه رأيك في أداء إمام عاشور اللي كان نجم الكرة المصرية لكنه فجأة مبقاش ظاهر؟”، في إشارة إلى اختفائه عن التأثير داخل الملعب.

من جانبه، وجّه نجم الأهلي السابق علاء ميهوب انتقادات لاذعة للاعبين، مؤكدًا أن الفريق يعاني من غياب الروح، قائلاً: “ده اللي مودينا في داهية.. هو علشان إمام عاشور لعب موسم يبقى نجم الكرة المصرية؟”.

وأضاف ميهوب: “ناس تقولك الأهلي من غيره معرفش إيه.. كلهم زي بعض، مفيش حد خالص”، منتقدًا الأداء العام للفريق.

كما أشار إلى تراجع المنظومة الدفاعية، قائلاً: “بيراميدز جاب جول ولا حاجة حصلت، واتنين ولا حاجة، وثلاثة ولا حاجة.. ولو أربعة مفيش حاجة هتحصل”، مؤكدًا أن رد فعل اللاعبين لم يكن على مستوى الحدث.

وتابع: “إحنا كان بيجي فينا هدف في السنة، مش زي دلوقتي 24 هدف.. فين رد فعل اللعيبة؟”، مضيفًا: “دي لعيبة مستلمة ومش عارفة قيمة الأهلي ولا جماهيره”.

واختتم ميهوب تصريحاته برسالة حاسمة: “اللي ميعرفش قيمة النادي يبقى برا.. لو اللعيبة متظهرش في الأوقات الصعبة هتظهر إمتى؟”.

وتعكس هذه التصريحات حالة الغضب المتصاعدة تجاه أداء الأهلي، في ظل مطالب جماهيرية بضرورة تصحيح المسار واستعادة هوية الفريق خلال المرحلة المقبلة

خسارة النادي الأهلي أمام بيراميدز النادي الأهلي الأهلي بيراميدز الإعلامي إبراهيم عبدالجواد إمام عاشور

