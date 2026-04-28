ياسر ريان: الأهلي لن يفكر مرة أخرى في ضم أي لاعب من الزمالك

أكد ياسر ريان نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي لن يفكر في ضم أي لاعب من الزمالك في الفترة المقبلة.

وقال ريان في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: الأهلي لن يفكر مرة أخرى في ضم أي لاعب من نادي الزمالك بعد ما حدث هذا الموسم.

وأضاف: ياسر ريان : اتمني انضمام بيزيرا للأهلي وهو لاعب " يخطف العين" وقدراته عالية.

وتابع: توروب أضعف مدرب في تاريخ الأهلي وزيزو يمشي من الأهلي و مينفعش لاعب يقفل فونه ويرجع يلعب فيه مشاكل كبيره جوه إدارة الأهلي.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

وبعد خسارة النادي الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرًا.



حصد بيراميدز بهذه النتيجة 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.