كويس أن الحكام أجانب.. خالد الغندور يعلق على خسارة الأهلي أمام بيراميدز

علق الإعلامي خالد الغندور على خسارة النادي الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرًا، مثيرًا الجدل بتصريحاته حول التحكيم.

وكتب الغندور عبر حسابه على “فيسبوك”: “لولا إن طاقم التحكيم ألماني وتقنية الفار ألماني، كان زمان اتقال إن الحكم المصري حط النقط غلط في التسلل، وكان زمان ضربة الجزاء لا ترتقي لاحتسابها، وكويس أن الأهلي تمسك بحكام أجانب”.

وتأتي تصريحات الغندور في أعقاب الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الأهلي، والتي أثارت ردود فعل واسعة بين الجماهير، خاصة في ظل الجدل المعتاد حول القرارات التحكيمية في المباريات الكبرى.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.