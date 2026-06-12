مسئول طبي بالغربية: إصابة عروس بكدمات وكسور بعد انقلاب سيارة الزفاف .. صور

أفاد مسئول طبي بطوارىء مستشفي طنطا الجامعي أن حادث انقلاب سيارة زفاف أسفر عن إصابة العروس بكدمات وسحجات وكسور وحالتها غير مستقرة بينما خرج العريس سالما دون خدش علي حد قوله .

تفاصيل الحالة الصحية



كان الطريق الزراعي "طنطا - بسيون " بنطاق محافظة الغربية قد شهد نجاة عريس وعروسه من الموت المحقق عقب سقوط سيارة الزفة في مياه الترعة إثر انفجار كاوتشوك بسبب السرعه الزائدة وخصصت سيارة إسعاف لنقل العروسة إلي طوارىء مستشفي طنطا الجامعي لتعرضها لكدمات وسحجات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك أمني عاجل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون بورود بلاغ من شرطة النجده حول انقلاب سيارة ملاكي تقل عروسين في مياه ترعة بنطاق دائرة المركز.

إنقاذ عروسين

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وأفاد شهود عيان أنه تم تخصيص سيارة إسعاف لنقل العروسة المصابة إلي طوارىء مستشفي طنطا العام لاسعافها .

رفع السيارة والتسيير الطريق

تم الدفع بأوناش لرفع سيارة الزفاف من مياه الترعة وإعادة تسيير حركة الطريق الزراعي حفاظا على صالح المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.