والدة بطل الملاكمة المقتول ببورسعيد تروي اللحظات الأخيرة

روت إيمان إبراهيم جاد، والدة طالب الحقوق وبطل الملاكمة الذي لقي مصرعه غدرًا في بورسعيد، تفاصيل مؤثرة عن الساعات الأخيرة في حياة نجلها، مؤكدة أنه كان يعيش يومًا طبيعيًا قبل الحادث، حيث عاد إلى المنزل مساءً وتناول طعامه ثم بدأ في الاستعداد للمذاكرة من أجل امتحانه في اليوم التالي، قبل أن يطمئنها ويخلد كل منهما إلى الراحة.

وضع صحي بالغ الخطورة

وأضافت الأم خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن الصدمة الكبرى كانت حين تلقت اتصالًا هاتفيًا يفيد بتعرض نجلها للاعتداء ونقله إلى المستشفى، لتتوجه مسرعة وهي في حالة من الذهول، لتجده في وضع صحي بالغ الخطورة بين الحياة والموت، قبل أن تتفاقم حالته لاحقًا وتُفقده الحياة.

وأكدت أن فقدان ابنها كان بمثابة "نزع قلبها"، موضحة أنه كان ابنها الوحيد وصديقها الأقرب، حيث كانت تربطهما علاقة خاصة يسودها الود والصدق والمشاركة في تفاصيل الحياة اليومية، قائلة إنها ما زالت غير قادرة على استيعاب رحيله المفاجئ.

القبض على المتهم

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم في وقت سريع، لكنها طالبت بتوقيع أقصى عقوبة قانونية عليه، مؤكدة ثقتها في أن القضاء سيعيد حق ابنها، وأنها لن تتنازل عن القصاص.

واستعادت الأم آخر حديث دار بينها وبين نجلها قبل خروجه من المنزل، حيث أوصته بالحذر أثناء خروجه للمذاكرة استعدادًا للامتحان، ليرد عليها بكلمات بسيطة قبل أن يغادر، دون أن تتخيل أن تكون تلك اللحظات هي الأخيرة في حياته.

تطور المأساة إلى جريمة قتل

وأوضحت أنها في البداية تلقت خبر تعرضه لمشاجرة وإصابته فقط، قبل أن تكتشف لاحقًا تطور المأساة إلى جريمة قتل، مشيرة إلى أن نجلها أخبرها أثناء وجوده بالمستشفى ببعض تفاصيل الاعتداء، لكنه لم يتمكن من استكمال حديثه بسبب تدهور حالته، قبل أن يرحل تاركًا وراءه صدمة لا تحتمل.

