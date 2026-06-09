اللوزي يكشف تفاصيل مشاركة مصر في بطولة كأس العالم للملاكمة

كشف اللواء دكتور مجدي اللوزي، رئيس الاتحاد المصري للملاكمة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، تفاصيل مشاركة مصر في بطولة كأس العالم للملاكمة – المرحلة الثانية (2026) في الصين والمقرر إقامتها بمدينة قويتشو (Guiyang) بجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 15 إلى 21 يونيو 2026 تحت إشراف منظمة World Boxing.

وقال إن بعثة الفراعنة تمثلها اللاعبة يمنى عياد وزن 60، والمدرب عبد الرحمن عرابي، ونجيب العيسوي، مؤكدًا أن الجميع على أتم الاستعداد لتمثيل مصر من النواحي الفنية والإدارية.

وأشاد اللواء الدكتور مجدي اللوزي بالمستوى الفني الذي وصل إليه لاعبو ولاعبات المنتخب المصري للملاكمة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن العناصر الحالية تمتلك قدرات فنية وبدنية مميزة تؤهلها للمنافسة بقوة أمام أبرز المدارس العالمية في اللعبة.

الظهور بصورة مشرفة

وأكد أن الاتحاد يثق في إمكانيات أبطاله وقدرتهم على الظهور بصورة مشرفة تعكس حجم الجهد المبذول في برامج الإعداد والتطوير، مشيرًا إلى أن المشاركة المستمرة في البطولات الدولية الكبرى تسهم في صقل الخبرات ورفع معدلات الأداء لدى اللاعبين.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للملاكمة أن مجلس الإدارة يعمل وفق خطة استراتيجية متكاملة تستهدف تطوير اللعبة على جميع المستويات، بداية من اكتشاف المواهب الواعدة ورعايتها، مرورًا بإعداد المنتخبات الوطنية وفق أحدث الأساليب العلمية والفنية، وصولًا إلى صناعة جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل مصر بأفضل صورة في المحافل القارية والدولية.

تحقيق المزيد من الإنجازات

وشدد على أن الاتحاد يضع نصب عينيه تحقيق المزيد من الإنجازات والصعود بانتظام إلى منصات التتويج، بما يتناسب مع مكانة الرياضة المصرية وطموحات الجماهير خلال السنوات المقبلة.

كما شدد على أن مشاركة المنتخب المصري للملاكمة تأتي في إطار خطة إعداد المنتخبات الوطنية للملاكمة، ورفع المستوى الفني للاعبين واللاعبات استعداداً للاستحقاقات الدولية والقارية القادمة، حيث تكمن أهمية المشاركة في إتاحة الفرصة للاحتكاك بأفضل الملاكمين والملاكمات على المستوى الدولي.

اكتساب نقاط التصنيف الدولي المعتمدة

وأضاف أن المشاركة تعني اكتساب نقاط التصنيف الدولي المعتمدة من World Boxing، إلى جانب تقييم المستوى الفني للمنتخبات الوطنية قبل المشاركات القارية والدولية المقبلة، وتعزيز فرص تأهل اللاعبين للمنافسات الكبرى المستقبلية، إضافة إلى رفع التصنيف الدولي للملاكمة المصرية.

وتقام المنافسات في مدينة قويتشو (Guiyang) بالصين خلال الفترة من 15 إلى 21 يونيو 2026، تحت إشراف World Boxing، وتعد الجولة الثانية من سلسلة كأس العالم للملاكمة لعام 2026 بعد المرحلة الأولى التي أقيمت في البرازيل، على أن تختتم السلسلة بالنهائيات في طشقند بأوزبكستان في نوفمبر المقبل.

وتحتضن صالة مركز قويتشو الأولمبي الرياضي – الصين المنافسات للفئة العمرية: كبار (Elite)، وتضم الأوزان: 10 أوزان للرجال و10 أوزان للسيدات وفق نظام World Boxing الجديد.

ويتوقع أكثر من 350 ملاكماً وملاكمة من نحو 45 دولة، وفقًا لنظام البطولة فإنها تمنح نقاطاً مهمة للتصنيف العالمي (150 نقطة للذهب، 100 للفضة، 75 للبرونز)؛ ولذا تعتبر هذه البطولة من أهم محطات الإعداد قبل العديد من الاستحقاقات الكبرى في 2026، ومنها ألعاب الكومنولث والبطولات القارية والآسيوية.