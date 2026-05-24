المتحدة للرياضة تبهر العالم بتنظيم “Glory in Giza” للملاكمة وسط الأهرامات

انتهت فعاليات “Glory in Giza” للملاكمة ، وسط أجواء عالمية استثنائية تحت أهرامات الجيزة، في حدث رياضي فريد أقيم برعاية مجلة “ذا رينغ”، وبالتعاون مع شركة صلة، وتنظيم الشركة المتحدة للرياضة، وتذكرتي، ليؤكد من جديد قدرة مصر على استضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية بأعلى مستويات الاحتراف والإبهار.

وجاء تنظيم الشركة المتحدة للرياضة لهذا الحدث ليعكس نجاحا جديدا في تنفيذ الفعاليات الكبرى، وإخراجها بصورة عالمية تليق باسم ومكانة مصر، كأحد أبرز منظمي الأحداث في المنطقة.

وفي نزال قوي خطف أنظار العالم، نجح بطل العالم للوزن الثقيل الملاكم أولكسندر أوسيك في تحقيق انتصار مهم على الهولندي ريكو فيرهوفن بطل الكيك بوكسينج السابق، بعدما تمكن من إيقافه قبل ثانية واحدة من نهاية الجولة، ليواصل الحفاظ على ألقابه في الوزن الثقيل وعلى رأسها حزامي The Ring وWBC.

امتدت جهود الشركة المتحدة للرياضة على مدار عدة أيام متواصلة من العمل والتحضير الدقيق لإقامة حدث “Glory in Giza”، في إطار خطة تنظيمية متكاملة استهدفت إخراج البطولة بأعلى مستوى يليق بقيمة ومكانة مصر أمام العالم، وسط حضور المئات من المشجعين.