الظهور الأخير للملك.. صلاح يودع ليفربول ويصنع هدفا في التعادل مع برينتفورد 1-1

خاض النجم المصري محمد صلاح مباراته الأخيرة بقميص فريقه ليفربول مساء اليوم الأحد، أمام ضيفه برينتفورد، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان محمد صلاح قد أعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب استمرت لمدة تسع سنوات مع الريدز.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين ليفربول وبرينتفورد بهدف لكل فريق، على ملعب "أنفيلد" في ختام مشوار الفريقين بالبريميرليج.

وفي مباراته الأخيرة مع ليفربول، واصل محمد صلاح تألقه من خلال صناعة الهدف الذي سجله زميله كورتيس جونز، ليتخطى صلاح أسطورة النادي السابق ستيفن جيرارد، ويصل إلى 93 صناعة للأهداف بقميص ليفربول، ويكون النجم المصري هو صاحب الرقم القياسي في عدد التمريرات الحاسمة لليفربول بالدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 73، غادر محمد صلاح ملعب أنفيلد وسط هتافات وتصفيق حماسي لكل جماهير ليفربول التي حرصت على توديع النجم المصري.

وتقدم ليفربول بهدف في الدقيقة 58 عبر لاعبه كورتيس جونز، ثم أدرك برينتفورد التعادل في الدقيقة 64 بهدف لاعبه كيفن شايد.

وأنهى ليفربول منافسات الدوري في المركز الخامس برصيد 60 نقطة، فيما احتل برينتفورد المركز التاسع برصيد 53 نقطة.