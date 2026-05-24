يوميا.. فيفا يخصص 11 ألف دولار لكل لاعب مشارك في كأس العالم 2026

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تخصيص 355 مليون دولار إجمالي العوائد للاعبين المشاركين في كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يحصل كل لاعب على ما يقرب من 11 آلاف دولار عن كل يوم في كأس العالم، تبدأ من يوم 7 يونيو، وحتى آخر مباراة لكل منتخب في البطولة.

ويحصل الاتحاد المحلي على العوائد، ثم النادي التابع له اللاعب (أو الأندية) التي لعب لصالحها اللاعب خلال العامين السابقين للبطولة.

عدد اللاعبين المنضمين لمنتخب مصر

الأهلي: 8 لاعبين

الزمالك: 3 لاعبين

بيراميدز: 3 لاعبين

زد: لاعبين اثنين



كما انضم لاعب واحد فقط من كل من هذه الأندية:

(ليفربول - مانشستر سيتي - نورشيلاند الدنماركي - برشلونة - نيس الفرنسي - العين الإماراتي - الوكرة القطري - النجمة السعودي - ريال أوفيدو الإسباني - الجونة - إنبي).