الملاكم الأوكراني أوسيك يتوّج بطلاً لنزال «Glory in Giza» أمام الأهرامات.. وتركي آل الشيخ على الحلبة

تُوّج الملاكم الأوكراني أوليكسندر أوسيك بلقب النزال الرئيسي ضمن فعالية Glory in Giza التي أُقيمت في منطقة أهرامات الجيزة، بعد فوزه المثير على الهولندي ريكو فيرهوفن وسط حضور جماهيري كبير وأجواء استثنائية خطفت أنظار المتابعين حول العالم.

أجواء حماسية وحضور عالمي

وشهدت الفعالية أجواءً حماسية منذ اللحظات الأولى لانطلاق النزال، حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير مع مجريات المواجهة التي أقيمت في واحد من أشهر المواقع التاريخية والسياحية في العالم، وهو ما منح الحدث طابعًا استثنائيًا جمع بين الرياضة والترفيه والإبهار البصري.

كما حضر الفعالية عدد من الشخصيات البارزة ونجوم الفن والإعلام والرياضة من مختلف الدول، إلى جانب اهتمام إعلامي واسع غطى الحدث الذي أُقيم أمام أهرامات الجيزة في مشهد عالمي مميز يعكس قدرة مصر على استضافة كبرى الفعاليات الرياضية الدولية.

تركي آل الشيخ يسلم الحزام لأوسيك

وعقب نهاية النزال وإعلان فوز أوسيك، صعد المستشار تركى آل الشيخ إلى الحلبة من أجل تسليم الحزام للبطل الأوكراني وسط تصفيق حاد من الجماهير التي احتفلت باللحظة المميزة.

وشكّلت مراسم التتويج واحدة من أبرز لقطات الحدث، خاصة مع الأجواء الاحتفالية والإضاءة المبهرة التي صاحبت تسليم الحزام، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونجحت فعالية “Glory in Giza” في تقديم تجربة رياضية وترفيهية متكاملة، بعدما جمعت بين النزالات القوية والتنظيم العالمي والموقع التاريخي الفريد، لتؤكد مكانة مصر كوجهة قادرة على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى ذات الطابع العالمي.