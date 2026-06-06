الأردن يشارك بـ4 ملاكمين في بطولة كأس العالم بالصين

يشارك المنتخب الأردني للملاكمة في منافسات بطولة كأس العالم للملاكمة 2026، التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 15 إلى 21 يونيو الجاري.

وغادر المنتخب الأردني إلى الصين استعدادًا لخوض منافسات البطولة، حيث يمثل الأردن كل من حذيفة عشيش في وزن 50 كجم، وإبراهيم الغرغير في وزن 55 كجم، وزياد عشيش في وزن 70 كجم، وحسين عشيش في وزن 80 كجم.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب المدربين داغو وجهاد أبو الخير، إلى جانب الطبيب هيثم بحر، والمعد البدني هيثم أبو الرب، والمعالج أنس جراير.

ويتطلع المنتخب الأردني إلى تحقيق نتائج مميزة في البطولة، تؤكد التطور الذي تشهده الملاكمة الأردنية على الساحة الدولية.