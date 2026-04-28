شبانة : لأول مرة أشاهد الأهلي لا يستطيع بناء هجمة .. وتوروب الأسوأ في تاريخ الفريق

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي، هو الأسوأ في تاريخ القلعة الحمراء.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه "نمبر وان" المذاع عبر قناة cbc: توروب هو أسوأ مدرب في تاريخ النادي الأهلي، ولم أرى الفريق بهذا السوء، واللاعبين عاجزين في الملعب وبدون روح أو طموح، والأهلي كان عاجزا عن بناء هجمة، الفريق منذ الدقيقة 70 عاجز تماما عن بدء الهجمة.

وواصل: المدرب دفع بـ طاهر وزيزو وتريزيجيه ومحمد شريف، ولا أحد يعرف كيف يلعب هؤلاء سويًا، ولم نكن نعرف كيف يلعب الأهلي هذه المباراة.

وزاد: الأهلي ترك مساحات شاسعة في الملعب وهناك أخطاء دفاعية كارثية، والجميع حذر منها منذ عشرين مباراة سابقة ولا حياة لمن تنادي، وكأن الفريق لا يتدرب، واللياقة البدنية "صفر".. ياسين مرعي كان يشبه "عيل صغير" يجري وراء والدته في السوق.. وكذلك محمد شريف ومروان عثمان وإمام عاشور وزيزو كانوا (صعبانين عليه)..

وتابع: هل هذه هي فرقة الأهلي التي كانت تريد الفوز بالدوري، ما فقده الزمالك أمام انبي اعادة بيراميدز مجددًا للفريق الأبيض، وكأن الجميع يتوسم خيرا في امكانية فوز الأهلي اليوم، من أجل الفوز بالدوري.

وزاد: الأهلي في 3 مباريات حاسمة خسر خمس نقاط، تعادل سيراميكا وكسب سموحة في الدقيقة 93، واليوم خسر بثلاثية، فكيف تفوز هذه الفرقة بالدوري..

وأضاف: الأهلي "بيشحت الهجمة" ومش قادر يخرج بالكرة من ملعبه، لا يصح ما يحدث للأهلي، وهذا الجيل مقامه اللعب في الكونفدرالية إذا لحق بها من الأساس..

وأردف: الناس بتقول الأهلي ياريت يلحق المركز الخامس، الفريق بدون أداء أو تكتيك أو خطة داخل الملعب، ولعب بدون معنى تماما. كيف لهذا الفريق ان يفوز بالدوري.. وتوروب مدرب فاشل وغير قادر على قيادة فريق بحجم الأهلي ولم يستطع اصلاح الاخطاء، والاهداف كان يستقبلها الأهلي بشكل عجيب طوال البطولة.

واستطرد: الأهلي يفقد الكرة بسهولة، واللاعبين كانت تجري وراء مهاجم بيراميدز فيستون مايلي بشكل عجيب، الأخطاء التي ارتكبها لاعبو الأهلي لا يرتكبها أي فريق في الدوري حتى لو غزل المحلة أو البنك الأهلي، وهناك مساحات شاسعة في الملعب، واللاعبين غير قادرين، والحارس غير موجود على الاطلاق.

