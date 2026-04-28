أحمد شوبير يصدم جماهير الأهلي : توروب باقٍ حتى بداية الموسم الجديد

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن المدير الفني للأهلي ييس توروب أوضح خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة بيراميدز أنه في حال اتخاذ قرار بالرحيل فلن يكون ذلك من جانبه، في إشارة إلى استمراره مع الفريق.

وأضاف شوبير في برنامجه «الناظر» أن عقد المدرب يتضمن بندًا يمنع رحيله إلا مع بداية الموسم الجديد، ما يعني أنه في حال التمسك ببنود التعاقد قد يستمر مع الأهلي حتى الموسم المقبل.

تلقى الأهلي خسارة قاسية أمام نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.