قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الأفريقي التونسي يفجر مفاجأة بشأن الزمالك: نرغب في توقيع اتفاقيات
قائمة أجهزة أبل المحرومة من ميزات الذكاء الاصطناعي "Siri AI"
مدرب البوسنة يتحسر على ضياع الفوز أمام كندا: الحظ ساعدنا.. وسنقاتل حتى النهاية
تحرك برلماني ضد تسعير العدادات الكودية.. ومطالب بحماية محدودي الدخل
أيبولا يواصل الفتك بالشعب في الكونغو الديمقراطية ويصيب 689 حتي الآن
وليد معاذ يحذر منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا: دي بروين ودوكو الأخطر
فيريرا: حلوا أزمتي مع الزمالك.. وزيزو أخطر أسلحة مصر أمام بلجيكا
مصرع مجهول الهوية أسفل عجلات قطار في قنا
حكم صيام يوم عاشوراء في شهر المحرم.. دار الإفتاء : ثواب عظيم
ارتفاع نسب الرطوبة ورياح وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم السبت
52.16 جنيه آخر قيمة لأكبر سعر دولار اليوم
مختار غباشي يشرح تفاصيل الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران ومكاسب الطرفين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مختار غباشي يشرح تفاصيل الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران ومكاسب الطرفين

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
محمد البدوي

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الاتفاق الجاري الحديث عنه بين الولايات المتحدة وإيران لا يمكن اعتباره تحولًا جذريًا يعيد رسم خريطة المنطقة بشكل كامل، بقدر ما يمثل هدنة سياسية قد تمتد لفترة زمنية وفقًا لطبيعة البنود والتفاهمات المطروحة بين الطرفين.
 

مكاسب أمريكية وأخرى إيرانية

وأوضح غباشي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن الاتفاق يتضمن عددًا كبيرًا من البنود التي تراعي مصالح الجانبين، حيث يحمل في طياته مكاسب أمريكية وأخرى إيرانية، وهو ما يفسر حرص كل طرف على تقديم نفسه أمام الرأي العام باعتباره الطرف المنتصر في هذه الجولة من الصراع.

تسويق نتائج المرحلة الحالية

وأشار إلى أن المشهد لا يقتصر على واشنطن وطهران فقط؛ بل يمتد ليشمل إسرائيل أيضًا، حيث يسعى كل طرف من الأطراف الثلاثة إلى تسويق نتائج المرحلة الحالية باعتبارها إنجازًا سياسيًا واستراتيجيًا يصب في مصلحته.
 

إدراك واشنطن للمخاطر الكبيرة

وفيما يتعلق بتراجع الولايات المتحدة عن توجيه ضربة عسكرية جديدة، أكد غباشي أن القرار جاء نتيجة إدراك واشنطن للمخاطر الكبيرة التي كانت ستحملها أي مواجهة عسكرية جديدة على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل التحذيرات المتزايدة من تداعيات التصعيد على أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد العالمي.
 

الضغوط الاقتصادية والسياسية

وأضاف أن الولايات المتحدة أبدت رغبة واضحة في إبرام الاتفاق، كما أن الجانب الإيراني لديه مصلحة مماثلة في الوصول إلى تفاهمات تضمن تخفيف الضغوط الاقتصادية والسياسية، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية خروج كل طرف بصورة المنتصر أمام شعبه وأمام المجتمع الدولي.


وأوضح أن إيران تسعى للحصول على مكاسب تتعلق بالإفراج عن جزء من الأموال المجمدة، وتخفيف العقوبات الاقتصادية، واستئناف بعض الأنشطة المرتبطة ببيع النفط، إلى جانب فتح المجال لمناقشة الملفات النووية في مراحل لاحقة من المفاوضات.


حركة الملاحة البحرية وأمن الطاقة

وأكد أن الولايات المتحدة من جانبها تحقق مكسبًا مهمًا يتمثل في تهدئة بؤر التوتر بالمنطقة، بما ينعكس إيجابيًا على الأسواق العالمية وحركة الملاحة البحرية وأمن الطاقة، وهو ما يجعل الاتفاق، حال إتمامه، صيغة توازن تحقق مصالح متبادلة للطرفين.

إسرائيل إيران الولايات المتحدة وإيران حركة الملاحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه خلال ساعات| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

2000 جنيه خلال ساعات| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

عودة لنظام الشرائح رسميًا بكافة المحافظات.. الكهرباء تعلن بشرى سارة بشأن العدادات الكودية

عودة لنظام الشرائح رسميًا بكافة المحافظات.. الكهرباء تعلن بشرى سارة بشأن العدادات الكودية

سعر الذهب

زاد 180 جنيها.. الذهب يجدد صعوده في أول تعاملات مساء اليوم

منتخب مصر

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

تموين

أسباب وقف بطاقات التموين واستبعاد أصحابها من منظومة الدعم

حسين عموتة

الكشف عن راتب حسين عموتة مع الأهلي.. وهذه حقيقة حصوله على 220 ألف دولار

أسعار السجائر المحلية والمستوردة

كليوباترا وصلت كام؟.. أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم

محمد صلاح

نجم بلجيكا يستفز محمد صلاح قبل مواجهة منتخب مصر.. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

منتخب المغرب

تعليق قوي من مدرب المغرب عن أنشيلوتي قبل مواجهة البرازيل

محمد صلاح

جلسة تصوير خاصة لنجوم منتخب مصر قبل المشاركة في كأس العالم 2026

منتخب الأرجنتين

موقف مدافع الأرجنتين من مواجهة الجزائر في كأس العالم

بالصور

البشاميل.. طريقة التحضير وأسرار نجاح الصلصة البيضاء في المطبخ

البشاميل
البشاميل
البشاميل

حلوى بـ3 مكونات فقط تخطف الأنظار في العزومات.. مذاق فاخر وتحضير في دقائق

حلوى بـ3 مكونات فقط تخطف الأنظار في العزومات.. مذاق فاخر وتحضير في دقائق
حلوى بـ3 مكونات فقط تخطف الأنظار في العزومات.. مذاق فاخر وتحضير في دقائق
حلوى بـ3 مكونات فقط تخطف الأنظار في العزومات.. مذاق فاخر وتحضير في دقائق

برج الحوت حظك اليوم السبت 13 يونيو 2026.. فرص مالية ودعم عاطفي يعزز الاستقرار

برج الحوت حظك اليوم السبت 13 يونيو 2026.. فرص مالية ودعم عاطفي يعزز استقرارك
برج الحوت حظك اليوم السبت 13 يونيو 2026.. فرص مالية ودعم عاطفي يعزز استقرارك
برج الحوت حظك اليوم السبت 13 يونيو 2026.. فرص مالية ودعم عاطفي يعزز استقرارك

برج الدلو حظك اليوم السبت 13 يونيو 2026.. أفكار جديدة تفتح لك أبواب التغيير

برج الدلو حظك اليوم السبت 13 يونيو 2026.. أفكار جديدة تفتح لك أبواب التغيير
برج الدلو حظك اليوم السبت 13 يونيو 2026.. أفكار جديدة تفتح لك أبواب التغيير
برج الدلو حظك اليوم السبت 13 يونيو 2026.. أفكار جديدة تفتح لك أبواب التغيير

فيديو

اكتشاف نقوش صخرية

نقوش صخرية تحكي الماضي .. عبارة نادرة عن عمر بن الخطاب تثير اهتمام الباحثين

محمد صلاح

عقد لـ 3 مواسم.. فنربخشة التركي يسعى لضم مو صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد