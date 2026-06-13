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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ارتفاع نسب الرطوبة ورياح وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم السبت

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
حسام الفقي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 13 يونيو 2026، موضحةً أنه يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا مع ميله للحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت “الهيئة”، أن درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على القاهرة الكبرى بين 24 للصغرى و36 للعظمى، والوجه البحري من 23 إلى 35 درجة، والسواحل الشمالية الغربية والشرقية من 21 إلى 32 درجة، بينما تسجل شمال الصعيد من 23 إلى 38 درجة، وجنوب الصعيد من 27 إلى 41 درجة.

ارتفاع الرطوبة 

أشارت "الأرصاد" إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس عن القيم المتوقعة في الظل بمقدار يتراوح بين درجة إلى درجتين، مما يزيد من الشعور بالحرارة خلال فترات النهار.

وتوقعت "الهيئة" تكون شبورة مائية خلال الفترة من 4 حتى 8 صباحًا، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مما يستوجب توخي الحذر أثناء القيادة.

نشاط رياح وأمطار خفيفة وفرص سحب منخفضة

أضافت "هيئة الأرصاد" أن هناك نشاطًا للرياح أحيانًا بسرعة تتراوح بين 25 إلى 35 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

ولفتت إلى تواجد فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إلى جانب فرص لتكوّن سحب منخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.
 

الأرصاد تدعو لاتخاذ الاحتياطات ومتابعة التحديثات

اختتمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانها، بالتأكيد على ضرورة اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة التحديثات الدورية الصادرة عنها وفقًا لآخر صور خرائط الطقس.


درجات الحرارة اليوم السبت 13 يونيو 2026

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35، الصغرى 24

السواحل الشمالية: العظمى 31، الصغرى 21

شمال الصعيد: العظمى 37، الصغرى 23

جنوب الصعيد: العظمى 41، الصغرى 27

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