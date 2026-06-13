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فيريرا: حلوا أزمتي مع الزمالك.. وزيزو أخطر أسلحة مصر أمام بلجيكا
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيريرا: حلوا أزمتي مع الزمالك.. وزيزو أخطر أسلحة مصر أمام بلجيكا

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا
محمد سمير

فتح البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، ملف أزمته المالية مع القلعة البيضاء، مؤكدًا أن الحديث عن إمكانية عودته لتدريب الفريق مستقبلاً سابق لأوانه، في ظل عدم تسوية مستحقاته المتأخرة حتى الآن.

وقال فيريرا في تصريحات إعلامية إن أولويته الحالية تتمثل في حل الأزمة المالية القائمة مع الزمالك، مضيفًا: “دعونا نحل المشكلة المالية أولًا مع النادي، وبعدها يمكن الحديث عن العودة”.

وأوضح المدرب البلجيكي أنه حرص على تهنئة جماهير الزمالك واللاعبين، إلى جانب جون إدوارد وعبد الرحمن إسماعيل، عقب تتويج الفريق بلقب الدوري المصري، مشيرًا إلى أن البطولة تحققت رغم الظروف والأزمات الكبيرة التي أحاطت بالفريق طوال الموسم.

وأكد فيريرا أنه لم يتلق أي تواصل رسمي من مسؤولي الزمالك بشأن جدولة مستحقاته المالية المتأخرة، رغم الرسائل الإيجابية التي نشرها مؤخرًا عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”.

وعلى صعيد آخر، تحدث المدرب البلجيكي عن المواجهة المرتقبة بين منتخبي مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026، مشددًا على أن المنتخب المصري يمتلك عناصر قادرة على صناعة الفارق أمام الشياطين الحمر.

ووضع فيريرا أحمد سيد زيزو على رأس قائمة أخطر لاعبي منتخب مصر، مؤكدًا أن نجم الفراعنة يمتلك إمكانات كبيرة وقدرات هجومية تستوجب الحذر الشديد من جانب الدفاع البلجيكي.

وأشار إلى أن الدوري المصري يضم العديد من المواهب القادرة على الاحتراف في أوروبا، موضحًا أنه تابع لاعبين مميزين سواء داخل الزمالك أو خارجه خلال فترة عمله في مصر.

وتوقع فيريرا أن يعتمد المنتخب المصري على سلاح الهجمات المرتدة السريعة بقيادة الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش، معتبرًا أن هذه الطريقة قد تمنح الفراعنة فرصة حقيقية لمفاجأة المنتخب البلجيكي.

في المقابل، حذر من المبالغة في النزعة الهجومية، مؤكدًا أن الدفع بالثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه معًا يحتاج إلى توازن دفاعي كبير، خاصة في ظل امتلاك بلجيكا أسماء قادرة على حسم المباريات مثل كيفين دي بروين وروميلو لوكاكو وجيريمي دوكو.

واختتم المدرب البلجيكي تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب بلجيكا يمتلك أفضلية نسبية من حيث السيطرة على مجريات اللعب وقوة دكة البدلاء، مشيرًا إلى أن جيريمي دوكو قد يكون أحد أبرز مفاتيح اللعب القادرة على زيادة الضغط على الدفاع المصري خلال اللقاء المرتقب.

فيريرا الزمالك مصر أمام بلجيكا الدوري المصري زيزو

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