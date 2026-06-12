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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شاهد .. عروسة زياد ابن سيد رجب قبل وبعد المكياج

زفاف ابن سيد رجب
زفاف ابن سيد رجب
سعيد فراج

بدأ منذ قليل حفل زفاف زياد -ابن الفنان سيد رجب- بأحد الفنادق الكبرى، في وسط القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع. 

وقبل بدء حفل الزفاف، نشرت الماكييرة عدة فيديوهات للعروس «يمنى» قبل وبعد وضع المكياج. 

زفاف ابن سيد رجب 

بدأ منذ قليل حفل زفاف زياد -ابن الفنان سيد رجب- بأحد الفنادق الكبر في وسط القاهرة، بحضور الأهل والأصدقاء ونجوم الوسط الفني والمجتمع.

وبدأ حفل زفاف ابن سيد رجب، بعقد القران بين العروسين، وينتظر أن يبدأ حفل الزفاف الذي يشهد حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني. 

أعمال سيد رجب

وشارك سيد رجب فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل بيبو وهو من بطولة أحمد بحر الشهير بـكزبرة وسيد رجب وهالة صدقي وأحمد سلطان ووليد فواز ونورين أبو سعدة وزينة منصور، منتج منفذ فيلم خانة ستوديوز، ومن تأليف تامر محسن وإخراج أحمد شفيق.

تدور أحداث المسلسل حول بيبو وهو شاب بسيط تنقلب حياته بعد حبس أمه، وظهور أبوه بعد غياب خمسة وعشرين عامًا، مما يدفعه إلى خوض رحلة قاسية لاكتشاف نفسه واختيار الطريق الذي يشبهه وإنقاذ حلمه من السقوط. 

سيد رجب ابن سيد رجب زفاف ابن سيد رجب

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