محمد هاني يستكمل تصوير 50% من «حين يكتب الحب»

انتهى المخرج محمد هاني من تصوير 50% من فيلمه الأول «حين يكتب الحب» للفنان أحمد الفيشاوي.

ويشارك في بطولة فيلم "حين يكتب الحب" عدد كبير من النجوم من بينهم أحمد الفيشاوي، ومعتصم النهار، وجميلة عوض، وشيري عادل، ومحسن بن منصور، وسارة بركة، وإلهام صفي الدين، وشريف حافظ، والفيلم من تأليف سجى محمد الخليفات وإنتاج نايف عبد الله ومن إخراج محمد هانى.

حين يكتب الحب تدور أحداثه في إطار رومانسي وهو من انتاج شركتي Art world production & Reel production.

أعمال أحمد الفيشاوي

وفى وقت لاحق، أعلن المنتج أيمن يوسف عن تقديم مسلسل سفاح التجمع من بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، والذي يجسد دور كريم سليم المعروف بـ سفاح التجمع صاحب القضية الأشهر.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة المنتج أيمن يوسف عبر موقع فيسبوك، تعاقد الفنان أحمد الفيشاوي على تقديم بطولة مسلسل سفاح التجمع، معلقة: سفاح التجمع.. النجم أحمد الفيشاوي.. قريبًا".

أحدث أعمال الفنان أحمد الفيشاوي فيلم بنقدر ظروفك والذي شارك فى بطولته كل من نسرين طافش ومي سليم .

تدور أحداث فيلم بنقدر ظروفك في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.