من جنحة إلى جناية.. تفاصيل مشروع قانون يجرم التخلي عن الأطفال

تعتزم النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، التقدم بمشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والطفل؛ بهدف تشديد العقوبات على كل من يتخلى عن أبنائه أو يعرضهم للخطر، وذلك في أعقاب واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وأعادت ملف حقوق الأطفال إلى دائرة النقاش العام.

ويتضمن المقترح التشريعي، استحداث نصوص قانونية أكثر صرامة؛ لحماية الأطفال من الإهمال والتخلي، مع الاتجاه إلى تحويل بعض الوقائع المتعلقة بطرد الأطفال أو التخلي العلني عنهم من جنح إلى جنايات مشددة العقوبة.

أهداف مشروع القانون الجديد

ويستهدف مشروع القانون أيضا، تجريم ما وصفته النائبة بـ«التدمير النفسي والمعنوي المتعمد للطفل»، باعتباره أحد أشكال الإهمال التي قد تترك آثارًا خطيرة على الصحة النفسية والاستقرار الاجتماعي للأطفال.

وأكدت الصبان، أن الهدف من التعديلات المقترحة، هو تعزيز الحماية القانونية للأطفال، ومنع استخدامهم كوسيلة للضغط أو الانتقام بين الآباء والأمهات بعد الانفصال، مشددة على ضرورة وجود ردع قانوني يحافظ على حقوق الطفل وكرامته.