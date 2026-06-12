قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طرح جديد في 8 مدن .. تفاصيل كراسة شروط سكن لكل المصريين
جاسوس بوليفي.. الأرجنتين تراقب الجزائر قبل موقعة المونديال
بوتين: الناتو يشن حربا ضد روسيا بدأت بانقلاب عسكري في أوكرانيا
تفاهم أمريكي إيراني مؤقت لاحتواء الأزمة.. خبيرة: الخلافات الجوهرية لا تزال قائمة
وزير الطيران يوجه بفتح تحقيق عاجل في حادث طائرة تدريب بمطار السادس من أكتوبر
العراق.. إحباط مخطط لاغتيال رئيس جهاز الأمن الوطني وعدد من الضباط
ما اتغيرش من ساعات .. 6250 جنيهًا سعر الذهب مساء اليوم
إسرائيل ترفع درجة الاستعداد العسكري لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
في اتصال هاتفي مع نظيره القطري.. وزير الخارجية يؤكد رفض مصر أي تهديد لأمن دول الخليج
خدعة الجائزة المجانية تعود.. فخ إلكتروني وتحذير جديد لحماية أموال العملاء
وسط تصاعد التوترات.. وزير دفاع الاحتلال يلوّح بتوسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية
شهادة نارية تكشف عن بيزنس الإخوان الخفي داخل البنوك المصرية - خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرك برلماني لاستثمار أموال المعاشات وزيادة دخول أصحابها بعيدا عن الموازنة العامة

الدكتور محمد سليم
الدكتور محمد سليم
فريدة محمد

أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات يتطلب تبني سياسات اقتصادية واستثمارية مبتكرة تضمن تعظيم العائد على أموال التأمينات والمعاشات، بما ينعكس بصورة مباشرة على زيادة مستحقات أصحاب المعاشات دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية.

وقال “سليم” فى تصريحات له : إن أموال المعاشات تمثل ثروة وطنية ضخمة يجب إدارتها وفق أسس اقتصادية حديثة تحقق أعلى عائد ممكن مع الحفاظ الكامل على حقوق أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان للانتقال من الفكر التقليدي القائم على توظيف الأموال في أدوات الدين فقط إلى تنويع المحافظ الاستثمارية بصورة احترافية مقترحاً 5 محاور رئيسية للاستثمار الآمن والمربح لأموال المعاشات وهى : 

5 محاور رئيسية للاستثمار الآمن 

أولًا: إنشاء صندوق استثمار عقاري قومي يتولى تطوير وإدارة المشروعات العقارية والإدارية والتجارية بما يحقق عوائد مستقرة ومستدامة.
 

ثانيًا: المساهمة في مشروعات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، بما يوفر تدفقات مالية طويلة الأجل.
 

ثالثًا: تأسيس صندوق للاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي يستهدف مشروعات الأمن الغذائي ذات العوائد المرتفعة والمخاطر المحدودة.
 

رابعًا: توجيه جزء من الأموال للاستثمار في المناطق الصناعية والمشروعات الإنتاجية والتصديرية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق أرباحًا مستدامة.
 

خامسًا: إنشاء صندوق استثماري متخصص لإدارة محفظة متنوعة من الأسهم والسندات والأصول المالية بواسطة خبراء محترفين وفق أفضل الممارسات العالمية.
 

وأوضح الدكتور محمد سليم أن هذه الآليات قادرة على توفير مصادر تمويل ذاتية ومستدامة تسمح بزيادة المعاشات بصورة دورية وتحافظ على القوة الشرائية لأصحابها في مواجهة معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة مؤكداً أن أصحاب المعاشات ليسوا في حاجة إلى حلول مؤقتة أو مسكنات اقتصادية، بل إلى رؤية استثمارية جريئة تحول أموالهم إلى قوة إنتاجية حقيقية تضمن لهم حياة كريمة من خلال الاستفادة المثلى من هذه الأموال لتحسين أوضاع ملايين المواطنين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن

الدكتور محمد سليم مجلس النواب البرلمان اصحابب المعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

1160 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-6-2026.. عيار 21 بكام؟

الذهب

أسعار الذهب.. 405 جنيهات هبوطا في عيار 21 خلال أسبوع

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

تبدأ بعد 8 أيام| جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ..مواعيد رسمية نهائية

الدكتور لطفي مرعي

بعد 5 أيام من الواقعة.. وفاة المتهم بقتل دكتور جامعي في المنوفية.. تفاصيل

أمريكا وإيران

العقوبات ومضيق هرمز.. النص الكامل لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران لوقف الحرب

تموين

أسباب وقف بطاقات التموين واستبعاد أصحابها من منظومة الدعم

سعد الصغير والراقصة شمس

سعد الصغير يكشف المستور في أزمته مع الراقصة شمس: اتعرضت للابتزاز والتهديد وما حصلش جواز بينا

حسين عموتة

الكشف عن راتب حسين عموتة مع الأهلي.. وهذه حقيقة حصوله على 220 ألف دولار

ترشيحاتنا

بيج ياسمين

من صالة الجيم إلى المحكمة الاقتصادية.. كيف أوقعت الآداب بـ بيج ياسمين؟

المتهم

كان بيهزر.. القبض على الطالب صاحب واقعة العبث بمحابس مياه مدرسة بمطروح

المجني عليه

حبس المتهم بقـ تل شاب في مشتول السوق داخل أرض زراعية

بالصور

أفضل الطرق لزيادة تركيز الطلاب في الامتحانات.. التغذية السليمة في المقدمة

عوامل أساسية لرفع التحصيل الدراسي وتقليل التوتر في الامتحانات
عوامل أساسية لرفع التحصيل الدراسي وتقليل التوتر في الامتحانات
عوامل أساسية لرفع التحصيل الدراسي وتقليل التوتر في الامتحانات

أفضل 5 سيارات عائلية موديل 2026 في مصر

أسعار السيارات العائلية
أسعار السيارات العائلية
أسعار السيارات العائلية

نشرة المرأة والمنوعات | تناول هذه الأكلات ينظف الكبد من السموم.. أطعمة تُرهق الكلى

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وزير الري ونائب محافظ الشرقية يتفقدان تطهير ترعة السعيدية بأبو حماد

وزير الري
وزير الري
وزير الري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد