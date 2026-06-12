القانون رقم 74 لسنة 2026.. مد الدورة النقابية العمالية 6 أشهر بعد القرار الرئيس

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 74 لسنة 2026 باستمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية والذى وافق عليه مجلس النواب.

ومد القانون مد أجل الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدتها القانونية، مع إلزام الجهات المختصة بالدعوة للانتخابات الجديدة خلال هذه الفترة وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل.

مد الدورة النقابية العمالية 6 أشهر

وينص القانون فى المادة الاولى على أن تستمر الدورة النقابية العمالية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المنتخبة وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة قبل انتهاء المدة المشار إليها في هذه المادة بستين يوماً على الأقل، وفقًا للشروط والضوابط والقواعد وغيرها من الأحكام المنظمة فى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.