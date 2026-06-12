قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مبابي قبل انطلاق مشوار فرنسا بـ المونديال: سنحتفل في الشانزليزيه
هل تنتهي معاناة أوائل جامعة الأزهر؟ تحرك برلماني عاجل لحل أزمتهم
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. فيديو
لازم تدوس.. رسالة غامضة من فرج عامر: الحياة لا تحترم إلا الأقوياء
قفزة 35 جنيهًا للطبق.. تعافي أسعار البيض الأحمر بعد موجة خسائر للمنتجين
921 ألف طالب سيؤدون امتحانات الثانوية العامة.. و15% أسئلة مقالية
مفاجأة.. تفاصيل عقد حمزة عبد الكريم الجديد مع برشلونة
بقوة 7.8 ريختر.. ارتفاع حصيلة زلزال الفلبين إلى 55 قتيلا
هيئة الدواء تكشف عن مرحلة جديدة في دعم وتطوير الصناعات الدوائية المحلية.. تفاصيل
عمومية النقابة العامة تناقش التضخم في أعداد المقبولين بكليات طب الأسنان
النقل تطلق مبادرة "فني واع.. لأسطول آمن" وتدعو الشركات والهيئات إلى الاستفادة من البرنامج المجاني
مونديال 2026.. منتخب مصر يواصل تدريباته إستعدادا لمواجهة بلجيكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أزمة التأمينات أمام البرلمان..تحرك عاجل لحل أزمة السيستم الجديد وشكاوى أصحاب المعاشات

أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات
أميرة خلف

أعلنت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، أنها ستناقش خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالمجلس طلب الإحاطة الذي تقدمت به بشأن تداعيات تطبيق السيستم الجديد بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وما نتج عنه من شكاوى متكررة من المواطنين بسبب تعطل بعض الخدمات وتأخر إنجاز الإجراءات التأمينية.

وأكدت" الشريف" أنها تابعت هذا الملف منذ بدايته، وتواصلت مع عدد من أصحاب المعاشات والمتضررين الذين واجهوا صعوبات في الحصول على مستحقاتهم وإنهاء معاملاتهم التأمينية، مشددة على أن استمرار هذه المشكلات يمثل عبئًا على المواطنين ويتطلب تدخلاً عاجلاً لمعالجته.

وأوضحت الشريف أن المناقشات المرتقبة داخل اللجنة لن تقتصر على بحث الأعطال الحالية فقط، بل ستركز أيضًا على وضع حلول عملية وسريعة تضمن استقرار المنظومة التأمينية ومنع تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويضمن تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

 

وأضافت أنها ستعرض خلال الاجتماع كافة الشكاوى والملاحظات التي تلقتها من أصحاب المعاشات، مؤكدة استمرار المتابعة البرلمانية حتى الانتهاء من معالجة الأزمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت النائبة على أن حقوق أصحاب المعاشات تمثل مسؤولية وأمانة تستوجب التحرك الجاد لضمان حصولهم على حقوقهم دون معوقات أو تأخير. 

نشوى الشريف مجلس النواب لجنة القوى العاملة تطبيق السيستم الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصير القصب

مادة خطرة في عصير القصب .. حماية المستهلك يكشف مفاجأة صادمة بـ طوخ

ترامب ونتنياهو

4 بنود سرية في اتفاق إيران.. ترامب يفاجئ نتنياهو بصفقة تغير وجه الشرق الأوسط

زيادة الأجور

زيادة المرتبات وإلغاء الدعم العيني.. ما الذي ينتظره الموظفون خلال الأيام المقبلة؟

أسعار الذهب

1160 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-6-2026.. عيار 21 بكام؟

سعر الذهب

5250 جنيها.. آخر تحديث لأوسط عيار ذهب

الاهلي

مفاجأة في تجديد عقود ثنائي الأهلي | خاص

ترامب

بعد تصريحات ترامب.. الخارجية الإيرانية تكشف مفاجأة بشأن الاتفاق مع أمريكا

محمد صلاح

الكومي عن ذكر اسم محمد صلاح في أغنية افتتاح المونديال: أنا رأسي مرفوعة

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تفتتح اليوم 21 مسجدا في 8 محافظات ضمن خطتها لإعمار بيوت الله.. اليوم

دعاء الجمعة الأخيرة من ذى الحجة..كلمات تجمع لك خيرى الدنيا والآخرة فاغتنمها

دعاء الجمعة الأخيرة من ذى الحجة..كلمات تجمع لك خيرى الدنيا والآخرة فاغتنمها

عقاقير طبية

مرصد الأزهر يعلق على ما أثير بشأن إساءته لأحد العقاقير الطبية

بالصور

ختام فعاليات القوافل التعليمية المجانية للثانوية العامة بالوادي الجديد

قوافل تعليمية
قوافل تعليمية
قوافل تعليمية

الملوخية الناشفة على أصولها.. وصفة اقتصادية بطعم لا يقاوم

ملوخية ناشفة
ملوخية ناشفة
ملوخية ناشفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد