أزمة التأمينات أمام البرلمان..تحرك عاجل لحل أزمة السيستم الجديد وشكاوى أصحاب المعاشات

أعلنت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، أنها ستناقش خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالمجلس طلب الإحاطة الذي تقدمت به بشأن تداعيات تطبيق السيستم الجديد بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وما نتج عنه من شكاوى متكررة من المواطنين بسبب تعطل بعض الخدمات وتأخر إنجاز الإجراءات التأمينية.

وأكدت" الشريف" أنها تابعت هذا الملف منذ بدايته، وتواصلت مع عدد من أصحاب المعاشات والمتضررين الذين واجهوا صعوبات في الحصول على مستحقاتهم وإنهاء معاملاتهم التأمينية، مشددة على أن استمرار هذه المشكلات يمثل عبئًا على المواطنين ويتطلب تدخلاً عاجلاً لمعالجته.

وأوضحت الشريف أن المناقشات المرتقبة داخل اللجنة لن تقتصر على بحث الأعطال الحالية فقط، بل ستركز أيضًا على وضع حلول عملية وسريعة تضمن استقرار المنظومة التأمينية ومنع تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويضمن تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وأضافت أنها ستعرض خلال الاجتماع كافة الشكاوى والملاحظات التي تلقتها من أصحاب المعاشات، مؤكدة استمرار المتابعة البرلمانية حتى الانتهاء من معالجة الأزمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت النائبة على أن حقوق أصحاب المعاشات تمثل مسؤولية وأمانة تستوجب التحرك الجاد لضمان حصولهم على حقوقهم دون معوقات أو تأخير.