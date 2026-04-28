شبانة لـ جماهير الأهلي: متزعلوش من لعيبة فاشلة

طالب الإعلامي محمد شبانة، جمهور الأهلي بعدم الحزن، لأنهم راهنوا على لاعبي الفريق، لكنهم لاعبين فاشلين، وهؤلاء يريدون الحصول على ملايين، والخسارة من بيراميدز بثلاثية نظيفة طبيعية.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه "نمبر وان" المذاع عبر قناة cbc: ييس توروب مدرب فاشل، بالإضافة للاعبين وإدارة في قمة الفشل.

واتم: هذه هي نتيجة طبيعية لموسم الأهلي، والفريق خسر ثلاثية مستحقة، وهذه نتيجة تستحقها الإدارة وهذا المدرب الفاشل.

هؤلاء اللاعبين بيهزروا في الملعب، واقول لجمهور الأهلي لا تحزنوا، (متزعلوش) هؤلاء اللاعبين جاءوا لكي يحصلوا على الملايين وهم يستحقون الملاليم، وبيراميدز كان من الممكن أن يسجل الهدف الرابع اليوم.