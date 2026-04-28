ناقد رياضي : بيراميدز لقن الأهلي درسًا قاسيًا بثلاثية نظيفة

أشاد الناقد الرياضي محمود شوقي بفريق بيراميدز بعد فوزه على الأهلي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال شوقي عبر حسابه على فيسبوك: “بيراميدز يلقن الأهلي درسًا قاسيًا بثلاثية مهينة على ملعب الدفاع الجوي.”

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.