مدير الرعاية الصحية ببورسعيد يتابع الخدمات بمجمع الشفاء الطبي

واصل الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، جولاته المفاجئة الميدانية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكى ، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ، وفي إطار الحرص على رفع درجة الاستعداد التشغيلي وضمان انتظام تقديم الخدمات الطبية خلال أيام العطلات الرسمية

مدير عام فرع هيئة رعاية بورسعيد الصحية ببورسعيد يواصل جولاته خلال العطلة الرسمية بمجمع الشفاء الطبي

حيث قام الدكتور اسماعيل الحفناوى منذ قليل بزيارة تفقدية إلى مجمع الشفاء الطبي، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جاهزية الأقسام الحيوية واستمرارية تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمترددين خلال الإجازة الرسمية.

وخلال الجولة، تابع انتظام العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ والداخلى ، واطمأن على تواجد الأطقم الطبية والتمريضية، وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية، كما راجع مؤشرات الأداء التشغيلي داخل المجمع، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات الحرجة واستمرار تقديم الخدمة بكفاءة.

وأكد الدكتور اسماعيل الحفناوى أن الجولات المفاجئة مستمرة بشكل دوري خلال فترات الإجازات، بهدف رفع كفاءة الأداء والانضباط داخل المنشآت الصحية، مشددًا على أن الجاهزية الكاملة تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان استمرارية الخدمة الطبية وفق معايير الجودة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.