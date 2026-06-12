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مصدر قضائي ينفي إحالة صبري نخنوخ للمحاكمة الجنائية.. ويؤكد: التحقيقات جارية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصدر قضائي ينفي إحالة صبري نخنوخ للمحاكمة الجنائية.. ويؤكد: التحقيقات جارية

صبري نخنوخ
صبري نخنوخ
محمد عبدالله   -  
رامي المهدي

نفى مصدر قضائي، صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحالة صبري نخنوخ للمحاكمة الجنائية.

وأكد المصدر، أن الخبر الذى تم تداوله غير صحيح ولم تتم الإحالة حتى الآن والقضية لا تزال قيد التحقيق.

ووقع المتهم صبري نخنوخ على قرار التحفظ على أمواله أمام جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، وذلك عقب صدور قرار التحفظ على أمواله ومنعه من السفر، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية في اتهامات تتعلق بواقعة مشاجرة والتعدي على صاحب معرض سيارات بمنطقة القاهرة الجديدة.

وغادر صبري نخنوخ نيابة القاهرة الجديدة بعد التحقيق معه والتوقيع على قرار التحفظ على أمواله.

كما قررت نيابة الشؤون المالية بالقاهرة الجديدة استدعاء زوجة نخنوخ للتوقيع على قرار التحفظ على الأموال عقب صدور قرار من المحكمة برفض الطعن على المنع من التصرف في الأموال.

وقضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، برفض استئناف صبري نخنوخ وآخرين على قرار التحفظ على أموالهم، ومنعهم من السفر ضمن التحقيقات الجارية المتهم فيها نخنوخ وآخرون بارتكاب عدة تهم.

كانت نيابة القاهرة الجديدة، أصدرت عدة قرارات في واقعة مشاجرة صبري نخنوخ وآخرين والتعدي على صاحب معرض سيارات بالقاهرة الجديدة.

وجاءت قرارات النيابة كالتالي :

أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط مكان المشاجرة، وضم التقارير الطبية الخاصة بالمصابين لبيان طبيعة الإصابات وسببها ومدة علاجها.

وحبس عدد من المتهمين على ذمة التحقيقات، طلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، تفريغ كاميرات المراقبة وفحص المقاطع المصورة، الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، ضبط وإحضار 4 متهمين آخرين تبين من التحقيقات الأولية والتحريات احتمال اشتراكهم في أحداث المشاجرة، استمرار التحقيقات مع جميع الأطراف للوقوف على حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات الجنائية.

4 اتهامات بينهم البلطجة واستعراض القوة والترويع

واسندت نيابة القاهرة الجديدة، إلى صبري نخنوخ وشقيقه و5 آخرين تهمة تحطيم معرض سيارات في القاهرة الجديدة، بينما تم اتهامه باتهامات البلطجة واستعراض القوة والترويع والضرب والسرقة بالإكراه المنسوبة لبعض أطراف الواقعة.

القصة الكاملة نرصدها في السطور التالية، حيث ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على صبري نخنوخ وشقيقه و5 أشخاص من رجال صبري نخنوخ بينهم نجل شقيقه جون، بمنطقة القاهرة الجديدة.

تفاصيل الواقعة 

كشفت التحريات، أن صبري نخنوخ وشقيقه متهمان بالاعتداء على صاحب معرض سيارات وتحطيم مقتنيات بالمعرض، وانتقل رجال الأمن وألقي القبض عليهما وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغا من صاحب معرض سيارات أفاد فيه بتعرضه للتعدي عليه من صبري نخنوخ وشقيقه وتحطيم معرض السيارات الخاص به بالقاهرة الجديدة.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان المشكو في حقهما وتم إلقاء القبض عليهما وجرى تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة ومحاورة شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق.

صبري نخنوخ التحفظ على أمواله اخبار الحوادث

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