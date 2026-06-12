إصابة طفيفة تُبعد مايكل أوليفر عن إدارة مواجهة كوت ديفوار والإكوادور في كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إجراء تعديل على طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة كوت ديفوار والإكوادور، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.

وجاء التعديل؛ بعد تعرض الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر لإصابة طفيفة، ليتم استبعاده من إدارة اللقاء، وتعيين الحكم الفرنسي فرانسوا لوتيكسييه بدلًا منه لقيادة المواجهة المرتقبة.

وأكدت التقارير أن إصابة أوليفر لا تدعو للقلق، ومن المتوقع أن يصبح الحكم الإنجليزي متاحًا للعودة إلى قائمة الاختيارات التحكيمية خلال الأيام المقبلة؛ حال تعافيه بشكل كامل.