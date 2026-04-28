إبراهيم فايق عن هزيمة الأهلي: أول مرة أشوف الجمهور بيهاجم بالشكل ده

علق الإعلامي إبراهيم فايق على حالة الغضب الجماهيري التي أعقبت خسارة النادي الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرًا.

وكتب فايق عبر حسابه على “فيسبوك”: “أول مرة من سنين أشوف جمهور الأهلي بيهاجم لعيبته وإدارته بالشكل ده”، في إشارة إلى حجم الغضب غير المعتاد بين الجماهير.

وأضاف: “الجمهور بيقول: إنت مين؟ أنا معرفكش”، في تعبير يعكس حالة الرفض للأداء الحالي للفريق، مقارنة بما اعتاد عليه جمهور الأهلي من مستويات ونتائج.

وتأتي تصريحات إبراهيم فايق في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة للفريق، بعد الهزيمة الثقيلة، والتي فتحت باب التساؤلات حول أداء اللاعبين والجهاز الفني، وسط مطالب جماهيرية بضرورة تصحيح المسار خلال الفترة المقبلة

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.