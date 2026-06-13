فلسطين.. وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقتحم حارة جابر بمدينة الخليل

أفادت تقارير إعلامية فلسطينية بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إقتحم منذ قليل حارة جابر في مدينة الخليل بعد حظر التجوال الذي فرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدينة.

وفي وقت سابق ؛ اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية، مركز اقتراع في انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية، في تجمع قرى جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، واعتدت على فلسطينيين بالضرب ما أدى لإصابة 6 منهم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن طواقمها في الخليل تعاملت مع 6 إصابات، في اعتداء نفذه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم مركز اقتراع، في تجمع قرى “خلة المية” جنوب الخليل، مشيرة إلى أنه تم تقديم العلاج الميداني للمصابين.

وقالت مصادر محلية، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت القرية وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت اتجاه المواطنين، ما تسبب في اختناق عدد منهم، كما حطمت عددا من المركبات.