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أكسيوس: حكومة نتنياهو تدرس تمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أكسيوس: حكومة نتنياهو تدرس تمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية

الحكومة الاسرائيلية
الحكومة الاسرائيلية
القسم الخارجي

أفاد موقع «أكسيوس» الأميركي بأن الحكومة الإسرائيلية من المتوقع أن تبحث اليوم خطة تهدف إلى تمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة قد تثير ردود فعل فلسطينية ودولية واسعة إذا تم إقرارها رسمياً.

وبحسب التقرير، فإن الخطة المطروحة أمام الحكومة تتضمن تخصيص موارد مالية لدعم مشاريع استيطانية جديدة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، ضمن سياسات توسعية تتبناها أطراف داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي. 

ولم تصدر الحكومة الإسرائيلية حتى الآن بياناً رسمياً يؤكد اعتماد الخطة أو يكشف تفاصيلها النهائية.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية توتراً متواصلاً، وسط انتقادات دولية متكررة للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية. وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، فيما ترفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هذا التوصيف وتؤكد حقها في تطوير تلك المناطق.

ومن المتوقع أن يثير أي قرار بالمضي قدماً في إنشاء مستوطنات جديدة اعتراضات من السلطة الفلسطينية، التي ترى أن التوسع الاستيطاني يقوض فرص التوصل إلى حل سياسي قائم على مبدأ الدولتين، ويؤثر على مستقبل المفاوضات النهائية.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الفلسطيني أو من الجهات الدولية الرئيسية بشأن ما أورده «أكسيوس»، في حين يترقب المراقبون نتائج الاجتماع الحكومي الإسرائيلي وما إذا كانت الخطة ستنال الموافقة النهائية.

الحكومة الإسرائيلية الضفة الغربية مشاريع استيطانية جديدة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي

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