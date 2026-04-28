هبة عبد الغني تنتقد أوضاع الأهلي بعد الهزيمة: كان نادي عظيم

أعربت الفنانة هبة عبد الغني عن غضبها الشديد من الأوضاع الحالية داخل النادي الأهلي، وذلك عقب خسارته أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرًا.

وكتبت هبة عبد الغني عبر حسابها على منصة “إكس”: “مش عايزة أشوف لوجو النادي تاني.. النادي بقى مسخرة من زمان”.

وأضافت: “أنا ست أعصابي لا تتحمل هذا العبث، كان في نادي اسمه النادي الأهلي قبل البيزنس والمصالح والمحسوبية والعبث.. كان نادي عظيم”.

وتأتي تصريحات الفنانة ضمن موجة واسعة من الانتقادات والغضب بين جماهير الأهلي وعدد من الشخصيات العامة، بعد الأداء والنتيجة التي وصفها كثيرون بأنها لا تليق بتاريخ النادي، وسط مطالب بضرورة مراجعة الأوضاع وتصحيح المسار خلال الفترة المقبلة

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.