قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسرب مياه صرف صحي في مطروح بسبب سوء الأحوال الجوية.. والشركة تتحرك للسيطرة
سعر الذهب اليوم في مصر 28 أبريل 2026 .. تحديث الصاغة الآن
دعاء بعد صلاة الفجر لقضاء الحوائج مستجاب.. أفضل الأدعية التي تفتح لك أبواب السماء
أبو العينين: الحروب دخلت عصر الذكاء الاصطناعي وميادين القتال أصبحت مختبرات لهذه التقنيات
بركات بعد خسارة الأهلي: اللاعيبة مش عايزين ياخدوا الدوري وصعبان علي تريزيجيه
أبو العينين يحذر من الذكاء الاصطناعي: الوعد كبير والخطر أكبر والفارق بينهما الحوكمة
إبراهيم فايق عن هزيمة الأهلي: أول مرة أشوف الجمهور بيهاجم بالشكل ده
أبو العينين: الذكاء الاصطناعي فرصة تاريخية لتجاوز عقبات التنمية
دوي 3 انفجارات وإطلاق نار بمطار سينو.. واختفاء غامض لرئيس مالي
البابا تواضروس يصل إلى ڤيينا في ثاني محطات جولته الخارجية
أبو العينين: العالم أمام صراع من نوع جديد لا حدود له ولا يعترف بوطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

حان وقت الحساب.. مجدي الجلاد يهاجم لاعبي الأهلي بعد الخسارة أمام بيراميدز

انتقد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد أداء النادي الأهلي عقب خسارته أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرًا، مؤكدًا أن ما يقدمه الفريق لا يليق بتاريخه.

وكتب الجلاد عبر حسابه على “فيسبوك”: “الآن حان وقت الحساب يا أهلي.. مجلس إدارة، جهاز فني، ولاعبين.. ليس لأن الدوري ضاع، وليس لأننا تلقينا هزيمة قاسية أمام بيراميدز، وإنما لأنكم مش الأهلي”.

وأضاف: “نعم لستم الأهلي الذي نعرفه، فكيف تستحقون هذا الجمهور العظيم، وقد ضللتم الطريق، وقدمتم مصالحكم الشخصية على حساب الأهلي واسمه وجماهيره وتاريخه؟!”.

وتابع الجلاد في هجومه: “لو كان الدم باحمرار فانلة الأهلي، لقدم الجميع استقالته وخضع للتحقيق فيما حدث خلال السنوات الأخيرة، ما نعرفه ولا نعرفه”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “امشوا علشان يرجع لنا أهلي صالح سليم، وأهلي حسن حمدي، ومحمود طاهر.. أهلي الإدارة المحترفة المخلصة والنزيهة.. امشوا وهاتوا لنا أهلي البطولات والمبادئ، والتطبيق الفعلي لشعار الأهلي فوق الجميع، وليس المصلحة فوق الأهلي”.

وتأتي تصريحات الجلاد في ظل حالة من الغضب الجماهيري بعد الخسارة الثقيلة، التي أعادت الجدل حول مستوى الفريق وأداء الإدارة خلال الفترة الأخيرة

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.
موعد مباراة الأهلي المقبلة 

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.

مجدي الجلاد النادي الأهلي بيراميدز خسارة الأهلي فوز بيراميدز

