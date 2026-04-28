حان وقت الحساب.. مجدي الجلاد يهاجم لاعبي الأهلي بعد الخسارة أمام بيراميدز

انتقد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد أداء النادي الأهلي عقب خسارته أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرًا، مؤكدًا أن ما يقدمه الفريق لا يليق بتاريخه.

وكتب الجلاد عبر حسابه على “فيسبوك”: “الآن حان وقت الحساب يا أهلي.. مجلس إدارة، جهاز فني، ولاعبين.. ليس لأن الدوري ضاع، وليس لأننا تلقينا هزيمة قاسية أمام بيراميدز، وإنما لأنكم مش الأهلي”.

وأضاف: “نعم لستم الأهلي الذي نعرفه، فكيف تستحقون هذا الجمهور العظيم، وقد ضللتم الطريق، وقدمتم مصالحكم الشخصية على حساب الأهلي واسمه وجماهيره وتاريخه؟!”.

وتابع الجلاد في هجومه: “لو كان الدم باحمرار فانلة الأهلي، لقدم الجميع استقالته وخضع للتحقيق فيما حدث خلال السنوات الأخيرة، ما نعرفه ولا نعرفه”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “امشوا علشان يرجع لنا أهلي صالح سليم، وأهلي حسن حمدي، ومحمود طاهر.. أهلي الإدارة المحترفة المخلصة والنزيهة.. امشوا وهاتوا لنا أهلي البطولات والمبادئ، والتطبيق الفعلي لشعار الأهلي فوق الجميع، وليس المصلحة فوق الأهلي”.

وتأتي تصريحات الجلاد في ظل حالة من الغضب الجماهيري بعد الخسارة الثقيلة، التي أعادت الجدل حول مستوى الفريق وأداء الإدارة خلال الفترة الأخيرة

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.