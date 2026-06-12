تسجيل الخروج تلقائيا.. عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وماسنجر

شهدت خدمات شركة ميتا، وعلى رأسها تطبيقا فيسبوك وماسنجر، حالة من الاضطراب المفاجئ خلال الدقائق الأخيرة، بعدما أبلغ عدد كبير من المستخدمين عن مشكلة تقنية غير معتادة تتمثل في تسجيل الخروج التلقائي من الحسابات دون أي تدخل منهم، وإجبارهم على إعادة تسجيل الدخول بشكل متكرر.

عطل يضرب فيسبوك وماسنجر

وبحسب شكاوى متداولة على منصات تتبع الأعطال وشبكات التواصل الاجتماعي، فإن المشكلة ظهرت بشكل متقطع لدى مستخدمين في عدة دول، حيث فوجئ البعض بانقطاع الاتصال داخل التطبيق، ثم ظهور شاشة تسجيل الدخول من جديد، بينما أفاد آخرون بأن التطبيق لا يحتفظ ببيانات الدخول حتى بعد إعادة المحاولة أكثر من مرة.

وأثارت هذه الحالة حالة من الارتباك بين المستخدمين، خاصة أن العطل جاء دون أي إعلان رسمي مسبق أو تحديث واضح من الشركة يفسر سبب الخلل. كما أشار بعض المستخدمين إلى أن المشكلة طالت أيضا النسخة عبر المتصفح، حيث يتم تسجيل الخروج بشكل مفاجئ بعد دقائق من الاستخدام.

ولم تصدر شركة “ميتا” بيانا تفصيليا يوضح السبب المباشر وراء هذا العطل، إلا أن مثل هذه الأعطال عادة ما ترتبط بتحديثات على الخوادم أو تغييرات تقنية في أنظمة المصادقة والحماية، أو ضغط مفاجئ على البنية التحتية العالمية للخدمات.

ما سبب الخروج التلقائي من فيسبوك؟

ويؤكد خبراء التقنية أن مشكلات تسجيل الخروج التلقائي قد تنتج أحيانا عن خلل في ملفات تعريف الارتباط (Cookies) أو تحديثات أمنية تتطلب إعادة التحقق من الهوية، لكن تزامن الشكاوى على نطاق واسع يشير في العادة إلى مشكلة مركزية في خوادم الخدمة وليس خللا فرديا في أجهزة المستخدمين.

في الأثناء، لجأ عدد من المستخدمين إلى منصات بديلة للتواصل مثل تطبيقات المراسلة الأخرى، في حين نصح البعض بمحاولة تحديث التطبيق أو إعادة تثبيته، رغم أن هذه الحلول لا تضمن معالجة المشكلة إذا كانت ناتجة عن خلل في البنية الخلفية للخدمة.

وتُعد خدمات “ميتا” من أكثر المنصات الرقمية استخداما على مستوى العالم، ما يجعل أي انقطاع أو اضطراب فيها محل اهتمام واسع، نظرا لاعتماد ملايين المستخدمين عليها في التواصل الشخصي والمهني ونشر المحتوى.

ومن المتوقع أن تصدر الشركة توضيحا رسميا خلال الساعات المقبلة إذا استمر العطل أو اتسع نطاقه، خاصة مع تزايد البلاغات الواردة من مستخدمين في مناطق مختلفة حول العالم.