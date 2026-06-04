عطل مفاجئ بخط المياه بشبين الكوم وانقطاعها عن عدة مناطق بعاصمة المنوفية

شهدت مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية وقوع عطل مفاجئ بخط المياه بمنطقة ميت خاقان، الأمر الذي استلزم البدء الفوري في أعمال الإصلاح بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ،

جاء ذلك بتواجد هيثم صادق رئيس حي شرق والمهندس رشدي السيد عمر رئيس شركة المياه والصرف الصحي والمهندس محمود شهاب مدير فرع الشركة .

وأكد رئيس الحي، أنه سيتم قطع المياه مؤقتًا لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح .

تشمل المناطق المتأثرة: منطقة ميت خاقان بالكامل٫ جزء من منطقة البر الشرقي.

وأكدت الجهات المعنية أن أعمال الإصلاح تتم على وجه السرعة، وسيتم إعادة تشغيل الخدمة فور الانتهاء من إصلاح العطل.