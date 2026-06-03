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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد مشروع محطة معالجة صرف صحى "كفر داود الخطاطبة" بطاقة 20 ألف م3 يوميا

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
مروة فاضل

أجرى اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة السادات ، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات التنموية والخدمية لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، رافقه خلالها بحضور   ممدوح صالح  رئيس مركز ومدينة السادات ،المهندس محمد يسرى المدير التنفيذي للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي . 

حيث تفقد محافظ المنوفية مشروع محطة معالجة صرف صحي الخطاطبة وكفر داود بطاقة 20 ألف م3 / يوم ، لخدمة  250 ألف مواطن بتكلفة تقديرية 600مليون جنيه ، لخدمة قرى ( كفر داود شرق - كفر داود غرب - الخطاطبة البلد - الخطاطبة المحطة - الاخماس - الصوامع - بديل الدير - ٦ عمارات - ١٩ عمارة)، ووجه محافظ المنوفية بإعداد خطاب لوزيرى الإسكان والتخطيط لبحث إمكانية توفير الإعتماد المالى لنهو المشروع .

وأشار المدير التنفيذى للجهاز ، إلى أنه تم الإنتهاء من  تنفيذ الأعمال المدنية لمحطة المعالجة بنسبة ٩٥% والتي تشمل غرفة المدخل ، عنبر طلبات رفع الحماة ، المدخل والمصافي، أحواض فصل الزيوت والشحومات -غرفة التوزيع إلى أحواض الترسيب الابتدائي، 2 حوض ترسيب ابتدائي، غرفة توزيع الحماة للمكثفات ، حوض مكثف حماة ،2 حوض تهوية ميكانيكية، غرفة مبني الحماة المعادة والزائدة ، 2 حوض مزج كلور، مبني نوافخ الهواء ،مبني المحولات، مبني المولد ،مبني الأمن ،8 أحواض تجفيف، عنبر رفع مياه السيب النهائي.

كما تم الانتهاء من  الأعمال الكهروميكانيكية بنسبة ٩٥% حيث تم توريد وتركيب جميع المهمات ومتبقي توريد وحدة التوليد واستكمال اعمال الحماية المدنية، وتنفيذ بيارتي الدفع والاستقبال وتوريد جزء من مواسير النفق وجارى تجهيز وتركيب ماكينة الانفاق داخل بيارة الدفع تمهيدا للبدء في تنفيذ النفق ، ومن المستهدف أعمال توسعات مستقبلية بطاقة 30ألف متر 3/ يوم لزيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين مستوى الخدمات .

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد، لما له من مردود إيجابي كبير على تحسين الخدمات المقدمة للأهالي والحفاظ على البيئة. 

كما فاجأ المحافظ مدرسة السادات الثانوية الصناعية المشتركة  للإطمئنان عن انتظام سير الامتحانات والوقوف على الانضباط والنظام العام   ، حيث تابع سير لجنة امتحانات الصف الثالث الثانوي الصناعي لمادة الحاسب الألي ، وغرفة الكنترول لمتابعة منظومة العمل  ، موجهاً بتحقيق أقصى درجات الانضباط حرصاً على مصلحة أبنائه الطلاب.

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