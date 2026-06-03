مصرع طالب من المنوفية في حادث قطار بمزلقان أبو الخاوي بالبحيرة

لقي طالب من أبناء محافظة المنوفية مصرعه في حادث مأساوي، إثر تعرضه للدهس تحت عجلات القطار بمزلقان أبو الخاوي بمحافظة البحيرة، ما تسبب في وفاته متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بأحد الأشخاص بمزلقان أبو الخاوي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص، تبين مصرع الطالب أحمد، ا، ابن عزبة هجرس التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، إثر تعرضه للحادث، فيما سادت حالة من الحزن بين أهالي قريته عقب انتشار نبأ وفاته، داعين له بالرحمة والمغفرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، كما تم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصريح دفن الجثمان.